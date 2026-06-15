Microsoft Build 2026: KI-Agenten und neue Entwicklertools im Fokus

Auf der Microsoft Build 2026 wurden bahnbrechende KI-Agenten und verbesserte Entwicklerwerkzeuge vorgestellt. Die Konferenz betonte Produktivitätssteigerung, Automation und verantwortungsvolle KI. Neue Funktionen für Copilot, Azure KI und Visual Studio sowie Workshops zu Cloud-native und Nachhaltigkeit prägten das Event.

Die Microsoft Build 2026 Entwicklerkonferenz stand ganz im Zeichen von KI-Agenten und einer verstärkten Integration von künstlicher Intelligenz in die Entwicklerwerkzeuge. Microsoft kündigte unter anderem neue Funktionen für den Copilot an, der nun nicht nur Code vorschlägt, sondern eigenständig komplexe Aufgaben übernehmen kann.

Diese Agenten sollen Entwickler bei der Fehlerbehebung, der Dokumentation und sogar bei der Architekturplanung unterstützen. Zudem wurden Verbesserungen an Azure KI Services sowie an den Entwicklungsplattformen wie Visual Studio und VS Code vorgestellt. Ein besonderer Fokus lag auf der Vereinfachung von Workflows durch Automation und der besseren Zusammenarbeit in Teams. Die Keynote zeigte anschaulich, wie KI den Entwicklungsprozess beschleunigen und die Produktivität steigern kann.

Gleichzeitig betonte Microsoft die Bedeutung von verantwortungsvoller KI und Datenschutz, insbesondere im Hinblick auf europäische Regularien. Die Konferenz bot auch tiefgehende Workshops und Sessions zu Themen wie Cloud-native Entwicklung, Open-Source-Integration und Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung. Insgesamt zeichnete sich ein Trend ab: KI wird zunehmend zum integralen Bestandteil der Entwicklerwerkzeuge und verändert die Art und Weise, wie Software erstellt wird





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