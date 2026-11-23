Microsoft stellt auf der Ignite 2026 neue KI-Funktionen für Copilot unter Windows 11 vor. Lokale Dateiverwaltung und schreibgeschützte Systemdiagnosen sollen die Nutzerunterstützung erweitern.

Microsoft hat auf der Entwicklerkonferenz Ignite 2026, die vom 17. bis 20. November 2026 in San Francisco stattfand, erweiterte Funktionen für den KI-Assistenten Copilot unter Windows 11 vorgestellt. Der Assistent soll in Zukunft über die Beantwortung von Fragen hinaus aktiv Aufgaben auf dem lokalen PC übernehmen. Zwei neue Funktionsbereiche, die als Lokale Aktionen bezeichnet werden, sollen diese erweiterte Interaktion ermöglichen und die Arbeitsweise der Nutzer verändern.

Lokale Aktionen für Dateiverwaltung

Die erste der neuen Funktionen ermöglicht es der KI, spezifische Aufgaben direkt am Rechner auszuführen. Microsoft demonstrierte diese Fähigkeit während der Präsentation, indem der Assistent auf Benutzeranweisung nach bestimmten Dateien suchte und diese anschließend in einen festgelegten Ordner verschiebte. Dieser Vorgang soll die Dateiverwaltung automatisieren und den Workflow vereinfachen, indem der Nutzer keine manuellen Schritte zur Organisation seiner Dateien mehr durchführen muss.

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Obwohl die Idee der automatischen Dateiverschiebung auf den ersten Blick als hilfreich erscheint, wirft sie praktische Fragen bezüglich des tatsächlichen Zeitzgewinns auf. Die Nutzer müssten nach der Aktion der KI prüfen, ob alle gewünschten Dateien tatsächlich an den korrekten Speicherort verschoben wurden. Ein manuelles Kopieren und Einfügen per Rechtsklick oder Tastenkombination könnte in vielen Fällen ebenso effektiv oder sogar schneller und sicherer ablaufen.

Schreibgeschützte Systemdiagnose

Deutlich innovativer wirkt hingegen die neu angekündigte Funktion zur Fehlersuche. Copilot wird in der Lage sein, einen schreibgeschützten Scan des gesamten Systems durchzuführen. Während dieses Prozesses sucht die KI nach möglichen Ursachen für auftretende Fehler oder Leistungsprobleme des Computers, ohne dabei Änderungen am System vorzunehmen. Diese passive Analyse gewährleistet die Sicherheit der Benutzerdaten während der Untersuchung.

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Nach Abschluss der Diagnose soll der Assistent die gefundenen Probleme in verständlicher Sprache erklären und konkrete Hilfestellungen anbieten. Diese Funktion zielt darauf ab, technische Hürden für weniger erfahrene Nutzer zu senken, indem komplexe Systemmeldungen in alltägliche Sprache übersetzt werden. Die klare Trennung zwischen Diagnose und Systemeingriff ist ein zentrales Merkmal, das Vertrauen in die Stabilität des Betriebssystems wahren soll.

Verfügbarkeit und Update-Zeitplan

Bisher hat Microsoft keine konkreten Angaben über den genauen Veröffentlichungszeitpunkt dieser neuen Funktionen gemacht. Experten gehen davon aus, dass die Features möglicherweise als Teil des kommenden großen Windows-Updates eingeführt werden. Die Kennung für dieses zukünftige Update wird in den aktuellen Ankündigungen jedoch nicht spezifiziert, was Unsicherheit bezüglich des Timing schafft.

Die Ankündigungen auf der Ignite 2026 markieren einen strategischen Schritt von Microsoft, um Copilot von einem reinen Suchtool zu einem aktiven Systemassistenten weiterzuentwickeln. Die Kombination aus aktiven Handlungen wie der Dateiverwaltung und passiven Analysen wie der Systemdiagnose bildet das neue Fundament der Interaktion zwischen Nutzer und Betriebssystem. Die Bewertung der praktischen Nutzbarkeit wird sich erst in der täglichen Anwendung zeigen.