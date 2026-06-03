Microsoft Game Pass: Preise und verfügbare Spiele

Microsoft bietet den Game Pass als Abonnement für Xbox Series X|S, Xbox One und PC an. Der Game Pass besteht in drei Versionen: Essential, Premium und Ultimate. Der Preis für den Game Pass Essential beträgt 8.99 Euro pro Monat.

Microsoft bietet den Game Pass als Abonnement für Xbox Series X|S , Xbox One und PC an. Für eine monatliche Gebühr erhalten Mitglieder Zugriff auf eine breite Auswahl an Spielen.

Der Game Pass besteht in drei Versionen: Essential, Premium und Ultimate. Der Preis für den Game Pass Essential beträgt 8.99 Euro pro Monat. Mitglieder können alle gelisteten Spiele zocken, mit Ausnahme von einigen, die nur mit einer EA Play Mitgliedschaft spielbar sind. Die folgende Liste zeigt alle Spiele vom Xbox Game Pass, mit Ausnahme der neuen Spiele im August.

Die Liste umfasst Spiele wie Abiotic Factor, Aliens: Dark Descent, Anno: Mutationem, Back to the Dawn, BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Dead Space 3, Dead Space Ignition, Death Stranding Director's Cut, Descenders Next, Dome Keeper, Dredge, Dragon Age: Inquisition, Dragon Age: The Veilguard, EA Sports College Football 26, EA Sports FC 25, EA Sports F1 25, Echo Generation 2, Far Cry New Dawn, Fight Night Champion, Final Fantasy II, Final Fantasy IV, Forza Motorsport, Hellblade II: Senua's Saga, High On Life, Kiln, Kingdom Come Deliverance, Lara Croft and the Guardian of Light, Like a Dragon: Infinite Wealth, Little Nightmares Enhanced Edition, Little Rocket Lab, Lost in Random: The Eternal Die, Madden NFL 25, Mass Effect 3, Microsoft Flight Simulator, Mirror's Edge, Moonlighter 2: The Endless Vault, My Friendly Neighborhood, NBA Live 19, Need for Speed Heat, Need for Speed Payback, EA Sports NHL 26, Ninja Gaiden 4, Pigeon Simulator, Planet Coaster 2, Plants vs. Zombies und viele andere





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