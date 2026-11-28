So könnte euer Gaming-PC Geld seinen Beitrag im Haushalt leisten.

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Ein neuer Patentantrag von Microsoft beschreibt eine faszinierende, aber auch verrückte Idee: Gamer und allgemein Besitzer leistungsstarker PCs könnten künftig dafür bezahlt werden, die ungenutzte Rechenleistung ihrer Grafikkarten zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist, ein verteiltes Netzwerk aufzubauen, das beim Training vonDafür würde ein spezielles System die Auslastung der Grafikkarte in Echtzeit überwachen. Sobald es erkennt, dass der Rechner sich im Leerlauf befindet, teilt es ihm kleine Datenpakete zum Verarbeiten zu.

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Um zu verhindern, dass die Leistung eures PCs beeinträchtigt wird, würde das System auch technische Werte wie die Temperatur und den Stromverbrauch im Auge behalten und die Aufgaben bei Bedarf pausieren. Nutzer, die ihre Hardware zur Verfügung stellen, sollen dafür eine Vergütung erhalten. Laut dem Patent könnte dies über ein Guthabensystem erfolgen, das man gegen kostenlose Software, den Zugang zu KI-Modellen oder auch echtes Geld eintauschen kann.