Microsoft macht sauber: Das steckt hinter dem angekündigten Ende von zwei Windows-Funktionen.

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Beide Funktionen werden offiziell als „veraltet“ eingestuft, was bedeutet, dass sie nicht mehr weiterentwickelt werden und in einer zukünftigen Version des Betriebssystems komplett verschwinden könnten. Für Nutzer bedeutet das vorerst keine Panik,Die wohl spürbarste Änderung betrifft die Funktion „MTP over Bluetooth“. Dieses Protokoll erlaubte es euch bisher, Dateien wie Fotos oder Dokumente drahtlos zwischen eurem PC und anderen Geräten, zum Beispiel einem Smartphone, auszutauschen, ohne eine Internetverbindung zu benötigen.

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Auch die „Family Safety“-Anwendung, die fest in Windows 11 integriert ist, wird eingestellt. Mit ihr konnten Eltern und Erziehungsberechtigte die Gerätenutzung ihrer Kinder verwalten und Inhalte filtern. Als Ersatz empfiehlt das UnternehmenDie beiden Funktionen reihen sich in eine wachsende Liste von Windows-Komponenten ein, die Microsoft in den letzten Monaten als veraltet markiert hat.

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Dazu gehören unter anderem der 3D-Viewer und die PowerShell 5.1 (Quelle:Black Friday 2026: Die GIGA Wunschliste mit den besten Angeboten bei AmazonAuch wenn die jetzt betroffenen Features vorerst weiter funktionieren, zeigt Microsoft deutlich, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Nutzer sollten sich also darauf einstellen, dass diese Werkzeuge jederzeit entfernt werden könnten.