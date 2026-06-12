Microsoft lockert Hardware-Anforderungen: KI-Funktionen bald ohne NPU?

Microsoft erwägt, die strengen Hardware-Vorgaben für KI-Funktionen wie Copilot+ zu lockern. Statt einer Neural Processing Unit könnte künftig eine leistungsstarke Grafikkarte ausreichen, wodurch mehr Nutzer auf KI-Features zugreifen könnten.

Microsoft könnte die bisher strengen Hardware -Anforderungen für seine KI-Funktionen deutlich lockern. Bislang waren viele Features des Copilot+ -Programms nur auf speziellen Computern verfügbar. Künftig könnten jedoch auch Rechner ohne eigene KI-Einheit davon profitieren.

Hintergrund sind neue Vorgaben für die Entwicklung lokaler KI-Anwendungen unter Windows 11. Damit wächst die Hoffnung, dass Premium-KI künftig auf deutlich mehr Geräten läuft. Seit Juni 2024 positioniert Microsoft Copilot+-PCs als eigene KI-Plattform. Dafür sind mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine SSD und eine Neural Processing Unit mit 40 TOPS erforderlich.

Die NPU übernimmt KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät und arbeitet dabei besonders effizient. Viele Windows-KI-Funktionen wurden bislang ausschließlich für solche Systeme freigegeben. Leistungsstarke Rechner mit moderner Grafikkarte blieben dagegen außen vor, obwohl sie die notwendige Rechenleistung oft ebenfalls bieten.ohne Copilot+-Zertifizierung laufen können. Eine NPU wäre dann nicht mehr zwingend notwendig.

Stattdessen soll eine ausreichend starke Grafikkarte genügen. Als Mindestvoraussetzung nennt Microsoft eine Nvidia-Grafikkarte der RTX-30-Serie mit mindestens 6 Gigabyte Videospeicher. Damit würde bereits eine GeForce RTX 3050 die Anforderungen erfüllen. Die Änderung hätte gleich mehrere Folgen.

Entwickler könnten KI-Anwendungen künftig auf günstigerer und verbreiteter Hardware erstellen. Gleichzeitig würden deutlich mehr Nutzer von neuen KI-Funktionen profitieren können. Noch gibt es keine Ankündigung, dass Funktionen wie Recall oder KI-Schreibhilfen tatsächlich ohne NPU freigeschaltet werden. Dennoch deutet vieles darauf hin, dassdie bisherige Pflichtausstattung lockert.

Da moderne Grafikkarten bei der Rechenleistung oft deutlich stärker sind als NPUs, wäre dieser Schritt technisch wenig überraschend. Quellenangabe: WindowsLatest





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