Microsoft optimiert Windows 11 für 8 GB RAM durch Performance-Update

Microsoft hebt die Mindestanforderungen für Windows 11 auf 8 Gigabyte Arbeitsspeicher an. Neue Optimierungen steigern die Geschwindigkeit um bis zu 40 Prozent und mildern steigende Hardwarepreise.

Der massive Anstieg der Preise für Arbeitsspeicher ( RAM) zwingt PC-Hersteller weltweit zu strategischen Anpassungen, da die Kosten für Komponenten wie Speicherchips explodieren. Um diesen Marktverhältnissen zu begegnen und den Zugang zu günstigerer Hardware zu erleichtern, hat der Technologiekonzern Microsoft die Systemvoraussetzungen für sein Betriebssystem Windows 11 grundlegend überarbeitet. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Geräte mit nur 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher als leistungsfähige und attraktive Alternative zu etablieren, was insbesondere für Einsteiger-Modelle und Budget-PCs von großer Relevanz ist.

Technische Optimierung für geringeren Speicherbedarf

Laut Pavan Davuluri, dem Leiter der Windows-Sparte, sollen PCs und Notebooks mit der neuen Konfiguration nun bis zu 40 Prozent schneller arbeiten als zuvor. Bisher empfahl Microsoft für ein flüssiges Arbeiten ohne Verzögerungen mindestens 16 Gigabyte RAM, während Gaming-Systeme sogar 32 Gigabyte als Standard voraussetzten. Angesichts der knappen Verfügbarkeit von PC-Komponenten und der hohen Speicherkosten startete der Konzern im Sommer eine gezielte Initiative zur Performance-Optimierung unter Windows 11, deren Ergebnisse jetzt mit einem großen Update bereitstehen und einen messbaren Boost für die Nutzer bieten.

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Interne Tests des Unternehmens belegen, dass kritische Systemfunktionen wie das Startmenü, die Suchfunktion und der Datei-Explorer nun rund 20 Prozent schneller reagieren. Die Multitasking-Fähigkeiten, also das gleichzeitige Ausführen mehrerer Programme, wurden um bis zu 40 Prozent beschleunigt. Diese Leistungssteigerung basiert auf drei technischen Maßnahmen: einer effizienteren Speichernutzung, schnelleren Reaktionszeiten auch bei hoher Systemlast und einem reduzierten Ressourcenverbrauch für wichtige Hintergrundanwendungen, was die Gesamterfahrung auf schwächerer Hardware deutlich verbessert.

Speichermanagement und App-Effizienz im Fokus

Zu den zentralen Verbesserungen gehört die Optimierung der Dateikomprimierung, wodurch bis zu 2 Gigabyte mehr Daten direkt im schnellen Arbeitsspeicher verbleiben können. Durch diese Maßnahme verhindert Microsoft das relativ langsame Auslagern von Daten auf langsamere Festplatten oder SSDs, was häufig zu spürbaren Rucklern führt. Zudem haben bekannte Anwendungen wie der Edge-Browser, Office-Pakete und das Kollaborations-Tool Teams einen deutlich geringeren Ressourcenverbrauch entwickelt, was die Stabilität des Systems unter Druck erhöht und Konflikte zwischen Prozessen minimiert.

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In dem Kollaborations-Tool Teams ist der ressourcenschonende Effizienzmodus auf Geräten mit 8-Gigabyte-RAM jetzt standardmäßig aktiviert. Diese Voreinstellung stellt sicher, dass Hintergrundprozesse nicht unnötig Energie verbrauchen oder den Speicher blockieren, solange sie nicht aktiv genutzt werden. Solche tiefgreifenden Eingriffe in die Systemarchitektur ermöglichen es Microsoft, die Grenzen der Hardwareauslastung neu zu definieren und Nutzern eine professionelle Arbeitsumgebung auch auf Geräten zu bieten, die finanziell weniger anspruchsvoll sind.

Installationsweg und zeitlicher Ablauf des Updates

Die umfassenden Änderungen werden zunächst automatisch beim nächsten Patchday am 10. November über Windows Update verteilt. Nutzer, die die Leistungsverbesserungen nicht bis dahin warten möchten, können das optionale Update vom 28. Oktober manuell installieren. Dazu müssen Benutzer in den Einstellungen den Schieberegler "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" auf die Position "Ein" stellen, um den automatischen Downloadprozess zu initiieren und keine Verzögerungen durch die regulierte Rollout-Strategie zu erfahren.

Nach dem Anklicken von "Nach Updates suchen" und der Bestätigung des Befehls "Alle herunterladen und installieren" wird der Leistungsboost auf dem Gerät aktiviert. Da einige der genannten Verbesserungen auch über separate App-Updates ausgeliefert werden, empfiehlt es sich dringend, den Edge-Browser, Microsoft 365 und Microsoft Teams ebenfalls auf ihren jeweils neuesten Stand zu bringen. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Optimierungen nahtlos zusammenarbeiten und das volle Potenzial der 8-Gigabyte-Konfiguration ausgeschöpft wird.