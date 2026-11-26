Microsoft optimiert Windows 11 zur Bekämpfung der Speicherkrise
Microsoft reduziert den RAM-Verbrauch von Windows 11 und Apps wie Defender und OneDrive um über 860 MB, um die gestiegenen Speicherkosten zu kompensieren und die Leistung auf Systemen mit 8 oder 16 GB zu verbessern.
Es ist die Speicherkrise, die Microsoft dazu veranlasst, Windows 11 für Systeme mit 8 und 16 GB RAM zu optimieren. Das gilt auch für Microsoft -Apps wie den Defender, OneDrive und Microsoft 365, bei denen man zusammen mehr als 860 MB RAM einspart.
Von den Zahlen berichtet Ian LeGrow, Corporate Vice President für Systemsoftware und Betriebssysteme, auf einer Sitzung bei der Entwicklerkonferenz Ignite, von der Wir alle wissen es. Die Speicherpreise sind durch die Decke gegangen. Und mehr Speicherausstattung in den Geräten wirkt sich erheblich auf die Kosten ausDaher arbeitet Microsoft daran, den RAM-Verbrauch im Betriebssystem-Alltag zu reduzieren. Die Konsequenz: Microsoft 365 benötigt 360 MB RAM weniger, wie der Konzern bereits Anfang November mitteilte.
Nun bestätigte LeGrow, dass die Optimierungen auch weitere Hintergrunddienste wie Defender, Purview und OneDrive umfassen.
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