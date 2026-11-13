Microsoft-Plattform-Störung: Weltweiter Ausfall von Outlook und Teams

Massiver globaler Ausfall bei Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams beeinträchtigt Unternehmen und Behörden weltweit. Microsoft arbeitet an der Behebung der Störung ohne Cyberangriff.

Ein erheblicher, weltweiter Ausfall bei Microsoft -Diensten hat am Donnerstag und Freitag den laufenden Betrieb von Unternehmen sowie Behörden rund um den Globus massiv gestört. Die Behebung dieser technischen Probleme zog sich auch am frühen Vormittag am darauffolgenden Tag noch hin, doch der US-Technologiekonzern meldet erste Fortschritte bei der Stabilisierung. Microsoft kommt nach eigener Darstellung bei der Beseitigung der umfassenden Störung seiner Dienste stückweise voran, was Nutzern etwas Hoffnung gibt.

Kern der Störung und Technische Details

Die stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der klassische E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell alle Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams funktionierten etwa das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht wie erwartet. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter auch KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic.

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Auf der Überwachungswebsite Downdetector wurden zuvor in der Spitze mehr als 130.000 Ausfälle in den USA gemeldet. Bevor sich die Probleme am Freitag auch auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiteten, war die Lage bereits kritisch. Microsoft hatte zuvor erklärt, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar sei. Dies liege jedoch nicht an einem plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs, was die Diagnose der Ursachen erschwerte.

Kein Cyberangriff und Ursachenforschung

Zu den Gründen für die weltweite Störung hieß es seitens des Unternehmens explizit: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten vor, die diesen Vorfall verursacht haben. Der Konzern erklärte, diesen Vorfall weiterhin mit höchster Dringlichkeit und Priorität zu behandeln, bis er vollständig geklärt ist. Es handelt sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024.

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Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke bestätigte, dass Microsoft nicht von einem Cyberangriff ausgehe. Dennoch sind von der Störung auch sensible Regierungsbereiche betroffen. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte daraufhin ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete erhebliche Einschränkungen für seine Nutzer an.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Nächste Schritte

Die Auswirkungen der technischen Probleme zogen weite Kreise in der globalen Wirtschaft. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage seiner Quartalszahlen. Entwickler von Künstlicher Intelligenz wie OpenAI und Anthropic untersuchten actively Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten, die nicht wie erwartet funktionierten. Dies unterstreicht die tiefe Vernetzung moderner IT-Infrastrukturen.

Dank jüngster Maßnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen Microsoft-Techniker positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität. Diese Maßnahmen werden nun auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Für Anwender wird ein ausführlicheres Update folgen, das über den aktuellen Stand der Reparatur informiert. Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X den Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb und mehrere Rückschläge beinhaltete.

Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt. Ausfälle von Online-Diensten gehören zum digitalen Alltag, meist sind sie jedoch nur von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Wie lange diese spezifische Störung noch andauern wird, blieb zunächst unklar, doch Microsoft zeigt sich zuversichtlich, die Infrastruktur vollständig wiederherzustellen.