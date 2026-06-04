Microsoft hat auf der Entwicklerkonferenz Build 2026 eine neue Plattform für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorgestellt. Die Plattform, die als Project Solara bekannt ist, soll es Nutzern ermöglichen, direkt mit KI-Agenten per Sprache zu kommunizieren und klassische Apps in den Hintergrund zu rücken.

Microsoft präsentiert Project Solara , eine Plattform für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auf der Entwicklerkonferenz Build 2026 stellte der Konzern eine neue Geräteplattform vor, die lokale Hardware mit Cloud-Diensten verbindet.

Die Plattform soll es Nutzern ermöglichen, direkt mit KI-Agenten per Sprache zu kommunizieren und klassische Apps in den Hintergrund zu rücken. Die Grundlage für die Plattform bildet Android und nicht Windows. Gemeinsam mit Qualcomm und MediaTek entwickelt Microsoft die neue Geräteplattform. Ein zentrales Element von Solara ist die Just-in-Time UI, die automatisch entsteht und sich an Gerät, Bildschirm und Eingabemethode anpasst.

Entwickler müssen ihre Anwendungen dadurch nicht mehr für unterschiedliche Displaygrößen optimieren. Im Hintergrund arbeiten verschiedene KI-Agenten, darunter der Priority Agent, der wichtige Termine hervorhebt, und der Facilitator, der Besprechungen aufzeichnet und daraus automatisch Gesprächsprotokolle erstellt. Microsoft zeigte zum Start zwei Referenzgeräte, darunter ein tragbares Badge mit Qualcomm-Chip, das eine integrierte Kamera besitzt, die die Umgebung erfasst und Informationen für die KI-Agenten liefert. Die Plattform richtet sich vor allem an Unternehmen und unterstützt unter anderem Entra ID und Intune.

In den kommenden Monaten startet Microsoft einen Pilotversuch mit US-Firmen wie Target und Best Buy. Ob und wann die Solara-Geräte auch in Deutschland verfügbar sein werden, ist derzeit offen





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