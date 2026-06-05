Microsoft räumt ein: Anpassbares Kontextmenü für Windows 11 kommt

Microsoft bestätigt, dass sich das Kontextmenü von Windows 11 künftig anpassen lässt. Das Menü soll schneller laden und sich auf die tatsächlich genutzten Einträge eindampfen lassen.

Microsoft räumt ein, dass das Kontextmenü von Windows 11 bislang nicht funktioniert hat, wie versprochen. Der Konzern bestätigt nun, dass sich das Kontextmenü an die eigenen Gewohnheiten anpassen lässt.

Das Menü soll schneller laden und sich auf die tatsächlich genutzten Einträge eindampfen lassen. Microsoft möchte für mehr Übersicht beim Rechtsklick sorgen. Das Kontextmenü von Windows 11 LTSC ist deutlich übersichtlicher als das von Windows 11 Pro. Verantwortlich für die Ansage ist Marcus Ash, welcher bei Microsoft Design und Forschung für Windows und Windows-Geräte leitet.

Laut seinem Beitrag arbeitet das Unternehmen daran, Kontextmenüs schneller, standardmäßig schlanker und auf die meistgenutzten Funktionen konfigurierbarer zu machen. Das Kontextmenü von Windows 11 soll schneller laden, standardmäßig schlanker ausfallen und sich auf die am häufigsten genutzten Befehle konfigurieren und reduzieren lassen. Einen konkreten Termin nannte Microsoft nicht, ein erster Testlauf im Insider-Programm ist ohnehin obligatorisch. Das Kontextmenü von Windows 11 sollte das gewachsene Rechtsklick-Menü aus Windows 10 ablösen, blieb aber selbst unübersichtlich.

Microsoft hatte bereits 2021 angekündigt, das neue Design sollte häufige Befehle direkt an den Mauszeiger holen, "Öffnen" und "Öffnen mit" gruppieren und über "Weitere Optionen anzeigen" weiterhin das klassische Menü bereithalten, ohne Befehle zu streichen. In der Praxis wirkt das Ergebnis mittlerweile eher gegenteilig: Das Menü ist durch großzügige Abstände optisch größer als unter Windows 10 und reagiert langsamer. Wer das gewohnte Verhalten zurückwill, behilft sich derzeit mit "Weitere Optionen anzeigen", mit Shift plus Rechtsklick, einem Registry-Eintrag oder Drittanbieter-Tools.

Eine offizielle, eingebaute Lösung fehlte bislang hingegen gänzlich. Das anpassbare Kontextmenü reiht sich in eine Serie von Personalisierungsoptionen ein, die Microsoft zuletzt nachgeschoben hat. Inzwischen lassen sich die Taskleiste wieder verschieben, das Startmenü auf eine kompaktere Variante umstellen und modular zerlegen und einzelne Bereiche lassen sich endlich ausblenden. Konzernchef Satya Nadella hatte angekündigt, mit einer Rückbesinnung auf Grundfunktionen die Gunst der Windows-Anhänger zurückgewinnen zu wollen.

Das konfigurierbare Rechtsklick-Menü passt in genau diese Linie. Wann kommt das anpassbare Kontextmenü für Windows 11? Einen Termin nannte Microsoft nicht; das Unternehmen kündigte lediglich an, weitere Details zum Vorgehen bald zu teilen. Das klassische Menü erreicht man derzeit über "Weitere Optionen anzeigen", über Shift plus Rechtsklick oder dauerhaft per Registry-Eintrag





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