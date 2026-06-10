Microsoft Releases Low Latency Profile Update for Windows 11

Microsoft has released a cumulative June update for Windows 11 25H2 and 24H2, which includes the Low Latency Profile. The update is distributed through the Controlled Feature Rollout (CFR), and its activation can be manually enabled using Vivetool and the Feature-ID 58989092.

Microsoft hat am Patch-Tuesday das kumulative Juni-Update KB5094126 für die aktuellen OS-Builds 26200.8655 und 26100.8655 alias Windows 11 25H2 und 24H2 veröffentlicht und darin auch das Low Latency Profile untergebracht, welches bereits im offiziellen Änderungsprotokoll versteckt sich die Funktion unauffällig unter dem Sammelpunkt 'General Performance'.

Der Haken an der Sache: Microsoft verteilt das Low Latency Profile über den Controlled Feature Rollout (CFR), womit der Code zwar auf jedem aktualisierten System liegt, aber so lange schlummert, bis Microsofts Server ihn werkseitig offiziell freischalten. Einen Schalter in den Systemeinstellungen gibt es ebenso wenig wie eine Benachrichtigung. Die Anwender erfahren derzeit also nur über einen Blick auf das Taktverhalten des Prozessors, ob das Feature aktiv ist und bereits arbeitet.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf 'Alle externen Inhalte laden' bestätigen. Hinter dem Prinzip steht der Gedanke des 'Race to Idle': Wer eine sehr kurze Lastspitze sehr schnell abarbeitet, kehrt umso früher in den stromsparenden Leerlauf zurück. Das Low Latency Profile ist Teil der Initiative.

In früheren Tests waren mit aktiviertem Profil bis zu 40 Prozent schnellere Starts von Inbox-Apps wie Edge und Outlook sowie bis zu 70 Prozent flottere Reaktionen bei Startmenü, Kontextmenüs und im Info-Center messbar. Ob das Low Latency Profile aktiv ist, verrät einzig ein Blick auf den CPU-Takt im Moment des Klicks, etwa mit dem Gratis-Tool. Voraussetzung ist zunächst das installierte Juni-Update: Unter Einstellungen → System → Info muss der Build 26200.8655 beziehungsweise 26100.8655 oder neuer aufgeführt sein.

Der Task-Manager scheidet als Messinstrument aus, da dessen Abtastrate zu träge ist, um die kurzen Frequenzspitzen einzufangen. In HWinfo im Modus 'Full' mit der 'Sensoranzeige sichtbar' genügt es anschließend, Startmenü, Suche oder Action Center zu öffnen und die Taktanzeige zu beobachten. Springt die Frequenz im Moment der Eingabe vom Leerlauf im Basistakt schlagartig auf den maximalen Turbotakt und fällt nach wenigen Sekunden wieder ab, arbeitet der CPU-Boost bereits.

Bleibt der Takt hingegen unbeeindruckt, hat der CFR das System bislang nicht bedacht. Hier kann ein händischer Eingriff für Abhilfe sorgen. Mittels des Open-Source-Werkzeuges Vivetool und der Feature-ID 58989092 lässt sich der CPU-Boost letztlich auch ohne Microsofts serverseitige Freigabe aktivieren. Das Programm steht auf der Webseite.

Das Low Latency Profile beschleunigt insbesondere die App-Starts und zentrale Shell-Erlebnisse wie das Startmenü, die Suche und das Info-Center des aktuellen Betriebssystems aus Redmond. Der CPU-Boost in Windows 11 erhöht die Taktraten des Prozessors für ein bis drei Sekunden auf das Maximum, sobald eine zeitkritische Aktion ausgelöst wird. Anschließend fällt die Taktfrequenz wieder ab. Besonders Hardware setzt den CPU-Boost nicht voraus, der Effekt fällt auf schwächeren Einsteiger-Systemen und auf effizienten Notebooks aber deutlicher aus als auf einem leistungsstarken Desktop-PCs.

Alle weiteren Details zum Juni-Update liefert die offizielle Webseite. Besonders Hardware setzt den CPU-Boost nicht voraus, der Effekt fällt auf schwächeren Einsteiger-Systemen und auf effizienten Notebooks aber deutlicher aus als auf einem leistungsstarken Desktop-PCs. Alle weiteren Details zum Juni-Update liefert die offizielle Webseite





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Windows 11 Low Latency Profile Controlled Feature Rollout CPU Boost Performance Improvements

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