Nach einer weltweiten IT-Störung hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe 'Code Red' ausgerufen, um sein Krisenmanagement und die Fehlervermeidung grundlegend zu überarbeiten.

The Microsoft logo is displayed on a smartphone screen in Krakow, Poland, on November 13, 2026. A global outage affecting Microsoft 365 services, including Outlook, Teams, and other business applications, disrupts users and organizations worldwide.

Nach einer weltweiten IT-Störung hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe "Code Red" ausgerufen, um sein Krisenmanagement und die Fehlervermeidung grundlegend zu überarbeiten. Nach einer weltweiten IT-Störung hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe "Code Red" ausgerufen, um sein Krisenmanagement und die Fehlervermeidung grundlegend zu überarbeiten. Der 24-stündige Ausfall vom 12. und 13. November hatte Behörden von Australien bis in die USA, Wertpapierhändler und die Kommunikation von Fluggesellschaften lahmgelegt.

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Betroffen waren unter anderem der Cloud-E-Mail-Dienst Exchange Online, Outlook, Teams sowie der KI-Assistent Copilot. Es habe sich um den folgenschwersten Vorfall in der Geschichte von Exchange Online gehandelt, erklärte Manager Jason Henderson in einem internen Memo vom Freitag. Henderson ist für das Kerngeschäft von Microsoft 365 zuständig, das Memo lag der Nachrichtenagentur Reuters vor. Noch nie seien so viele Kunden so lange ohne E-Mail-Zugang gewesen.

Interne Dokumente geben Einblick in die Abläufe während der Störung. Die Ingenieure hätten sich durch einen "Nebel des Krieges" arbeiten müssen, schrieb die zuständige Vizepräsidentin Amanda Silver am Montag in einer weiteren Mitteilung. Obwohl das beste Personal eingesetzt worden sei, hätten die Einsatzkräfte mehr als 11.000 Nachrichten in elf verschiedenen Teams-Chats ausgetauscht. Dabei sei der Überblick schwergefallen, da die Diagnosedaten über verschiedene interne Systeme verstreut gewesen seien.

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Einem Microsoft-Sprecher zufolge arbeiten die Mitarbeiter nun rund um die Uhr daran, die Lehren aus dem Vorfall umzusetzen. Microsoft führte den Ausfall auf einen Skalierungsfehler in Windows zurück, der seit Juli unentdeckt geblieben war. Ein Cyberangriff oder KI-Programme seien nicht verantwortlich gewesen. Konzernchef Satya Nadella hatte sich öffentlich für die Störung entschuldigt.

Im Rahmen des "Code Red" strebt der US-Konzern nun an, künftige weltweite Ausfälle innerhalb einer Stunde zu beheben. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz helfen, Systemdaten schneller zu analysieren. Henderson räumte zudem ein, dass die Verteilung dringender Software-Updates in der Vergangenheit zu lange gedauert habe. Bei einem anderen Vorfall habe es fünf bis sechs Tage gedauert, bis eine wichtige Fehlerbehebung weltweit verfügbar gewesen sei. Auch hier müsse die Reaktionszeit auf eine Stunde sinken.