Nach einem globalen Ausfall von Outlook, Teams und Exchange hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe Code Red ausgerufen, um Krisenmanagement und Fehlervermeidung zu verbessern. Der Vorfall wurde als folgenschwerster in der Geschichte von Exchange Online eingestuft.

Ein seit Juli unentdeckter IT-Fehler legte die Microsoft -Dienste Outlook und Teams für mehrere Stunden lahm. Interne Schreiben offenbaren laut einem Medienbericht chaotische Abläufe im Krisenstab.

Der Tech-Konzern verspricht Besserung. Nach der weltweiten IT-Störung Mitte November hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe "Code Red" ausgerufen, um sein Krisenmanagement und die Fehlervermeidung grundlegend zu überarbeiten. Der 24-stündige Ausfall vom 12. und 13. November hatte Behörden von Australien bis in die USA, Wertpapierhändler und die Kommunikation von Fluggesellschaften lahmgelegt.

Also read Microsoft überarbeitet IT-Systeme nach globaler Exchange-Ausfallkatastrophe

Betroffen waren unter anderem der Cloud-E-Mail-Dienst Exchange Online, Outlook, Teams sowie der KI-Assistent Copilot - auch in Deutschland. Es habe sich um den folgenschwersten Vorfall in der Geschichte von Exchange Online gehandelt, räumte Microsoft-Manager Jason Henderson laut Reuters-Informationen in einem internen Schreiben ein. Demnach seien noch nie so viele Kunden so lange ohne E-Mail-Zugang gewesen. Henderson ist für das Kerngeschäft von Microsoft 365 zuständig.

Er räumte ein, dass die Verteilung dringender Software-Updates in der Vergangenheit zu lange gedauert habe. Bei einem anderen Vorfall habe es fünf bis sechs Tage gedauert, bis eine wichtige Fehlerbehebung weltweit verfügbar gewesen sei. Im Rahmen der intern ausgerufenen Alarmstufe "Code Red" strebt der US-Konzern demnach an, künftige weltweite Ausfälle innerhalb einer Stunde zu beheben. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz helfen, um Systemdaten schneller zu analysieren.

Advertisement

Interne Dokumente geben Einblick in die Abläufe während der Störung: Die Ingenieure hätten sich durch einen "Nebel des Krieges" arbeiten müssen, schrieb die zuständige Vizepräsidentin Amanda Silver am Montag in einer weiteren Mitteilung. Obwohl das beste Personal eingesetzt worden sei, hätten die Einsatzkräfte mehr als 11.000 Nachrichten in elf verschiedenen Teams-Chats ausgetauscht. Dabei sei der Überblick schwergefallen, da die Diagnosedaten über verschiedene interne Systeme verstreut gewesen seien.

Einem Microsoft-Sprecher zufolge arbeiten die Mitarbeiter nun rund um die Uhr daran, die Lehren aus dem Vorfall umzusetzen. Der Tech-Konzern führte den Ausfall auf einen Skalierungsfehler in Windows zurück, der seit Juli unentdeckt geblieben war. Ein Cyberangriff oder KI-Bots seien nicht verantwortlich gewesen. Konzernchef Satya Nadella hatte sich bereits öffentlich für die Störung entschuldigt.