Von Outlook bis Teams: Dienste des US-Konzerns Microsoft sind weltweit ausgefallen. Christopher Kunz von Heise spricht im Interview mit dem NDR über mögliche Grunde und darüber, wann das Problem behoben sein könnte.

Wer im Job auf E-Mails oder Video-Konferenzen angewiesen ist, könnte heute einen ruhigen Arbeitstag haben. Sowohl das Mail-Programm Outlook, als auch die Kommunikationsplattform Teams und das Office-Paket von Microsoft 365 sind in Teilen von dem Ausfall betroffen.

Private Anwender genauso wie Behörden und Unternehmen in mindestens 78 Ländern haben mit den Problemen zu kämpfen - darunter auch niedersächsische Kommunen und Firmen. Bislang scheinen die Auswirkungen landesweit aber wenig gravierend und eher interner Natur zu sein. Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams stört seit Donnerstag den Betrieb von Unternehmen und Behörden rund um den Globus. Maßnahmen zur Behebung des Problems verlaufen laut Microsoft"nicht wie erhofft".

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Christopher Kunz ist IT-Sicherheits-Redakteur bei Heise-Online und beim Computer-Magazin c't und hat sich die Störung für NDR Niedersachsen genauer angeschaut. Wenn wir das mal so genau wüssten. Es hat einen Ausfall gegeben und Microsoft schließt momentan noch aus, dass es sich um irgendeinen Cyber-Angriff gehandelt hat. Möglicherweise ist es eine fehlgeschlagene Konfigurationsänderung oder ein Softwareupdate in dem weltweit verteilten System, das für den Betrieb dieser ganzen Dienste sorgt, möglicherweise sind es aber auch irgendwelche amoklaufenden KI-Agenten.

Man weiß es nicht. Microsoft hält sich da natürlich momentan noch sehr bedeckt zur Ursache. Das geht bis zum Totalausfall von E-Mails. Ich kenne Leute, die haben heute noch keine einzige E-Mail lesen oder schreiben können, weil die Dinger einfach nicht rein oder raus gehen bei diesem M365-Dienst.

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So wie ich das sehe, trifft das Nutzer weltweit unterschiedlich stark. Manche sagen morgens im Büro: Eigentlich kann ich gleich wieder nach Hause gehen. Nein, das ist bei solchen Störungen unheimlich schwer vorherzusagen - auch für Microsoft. Die letzte Aktualisierung auf der Statusseite sagt, die Wiederherstellungsmaßnahmen schreiten fort.

Man sehe, dass sich manche Sachen ein bisschen verbessern. Das ist aber sehr, sehr vage. Auch zu Anfang der Störung, also in der vergangenen Nacht, hat Microsoft schon mal verkündet, dass alles wieder in Ordnung sei, musste dann aber zurückrudern. Das kann uns noch ein paar Stunden begleiten, möglicherweise auch bis ins Wochenende.

Denn Microsoft schreibt auch, dass sie die Zustellzeit für E-Mails, die jetzt in der Warteschlange sind, auf 48 Stunden verlängert hat, um zu verhindern, dass E-Mails verloren gehen und als unzustellbar zurückgeschickt werden. Es kann also sein, dass einzelne E-Mails, die heute nicht bei ihren Empfängern angekommen sind, möglicherweise erst am Wochenende ankommen. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Microsoft etwas mit großen Auswirkungen schief läuft. Gibt es sinnvolle Alternativen zu deren Programmen?

Das kommt immer darauf an, welche der Programme man nutzt. Speziell bei E-Mails finde ich, dass es sehr viele Alternativen zu Microsoft gibt, vor allem für kleine und mittlere, aber auch für Großunternehmen, die E-Mail-Server selbst in ihren eigenen Rechenzentren betreiben können. E-Mail ist als dezentrales Protokoll super dazu geeignet, einen Server selbst zu betreiben, zu verwalten und unabhängig von solchen Ausfällen zu sein.

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Bei anderen Diensten, wie zum Beispiel Teams oder den Office-Programmen, sehen wir auch, dass unter anderem das Land Mecklenburg-Vorpommern für seine insgesamt rund 50.000 Bediensteten nach Alternativen gesucht und sie auch gefunden hat - teilweise sogar Open Source, also quelloffen und somit besser wartbar und auf Sicherheitslücken zu überprüfen als die Dienste von Microsoft, die im Grunde eine Blackbox sind. Sicherheitslücken: Die meisten Seiten im Norden sind wieder online"Lizenz-Panne": Hannover stoppt Einführung von Microsoft an Schulen Es gebe Probleme mit dem Datenschutz, teilte die Stadt am Montag mit.

Der Dienst wird am Dienstag um 18 Uhr deaktiviert.

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