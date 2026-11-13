Microsoft-Störung: Teams und Outlook fallen weltweit aus

Massiver Ausfall von Microsoft-Diensten wie Teams und Outlook trifft global Unternehmen und Behörden. Kein Cyberangriff, sondern fehlerhaftes Update verursacht Chaos in Wirtschaft und Verwaltung.

Ein schwerwiegender technischer Vorfall hat die IT-Infrastruktur des US-Softwarekonzerns Microsoft weltweit getroffen und damit Hunderttausende von Nutzern, Unternehmen und staatliche Einrichtungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Störung, die sich zunächst am Donnerstag bemerkbar machte, betraf zentrale Dienste des Cloud-Pakets Microsoft 365, darunter die E-Mail-Plattform Outlook und die Kommunikationssoftware Teams. Während die Probleme in Nordamerika und Europa am Freitagnachmittag deutlich abklangen, gab es dennoch vereinzelte Berichte über anhaltende Verzögerungen, bevor Microsoft eine allmähliche Rückkehr zum Normalbetrieb ankündigte.

Ursache des globalen Dienstausfalls

Microsoft führte den massiven Ausfall nicht auf eine böswillige Handlung oder einen Cyberangriff zurück, sondern erklärte explizit, dass kein Hinweis auf schädliche Aktivitäten vorliege. Stattdessen identifizierte der Konzern ein fehlerhaftes Update als wahrscheinliche Ursache für die Instabilität der Server. Dieser Vorfall erinnert an die große IT-Panne im Jahr 2024, die durch ein Update des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike ausgelöst wurde.microsoft teilte auf der Plattform X mit, dass die jüngsten Maßnahmen zur Datenverkehrsoptimierung positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität erbracht hätten und die Kapazitäten erhöht wurden.

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Betroffene Dienste und Nutzergruppen

Die Ausfälle waren umfassend und betrafen nicht nur die direkten Kommunikationstools wie Teams und Outlook, sondern auch die Schnittstellen zu Drittanbietern. Dazu gehörten KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic, die zeitweise nicht wie erwartet mit den Microsoft-Diensten interagieren konnten. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für Administratoren gestört. Für Teams-Nutzer funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalenderanbindungen nicht mehr richtig, was den Arbeitsalltag in vielen Organisationen lahmlegte.

Die Auswirkungen auf die Nutzer waren dramatisch, wie Daten der Website Downdetector belegten. In den USA wurden zu Spitzenzeiten mehr als 130.000 gemeldete Ausfälle gezählt, bevor sich die Probleme später auf den asiatisch-pazifischen Raum und Europa ausweiteten. Besonders betroffen waren auch sensible Regierungsbereiche. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle, woraufhin die Regierung in Canberra ein Abkommen mit Microsoft aktivierte, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Auch das US-Repräsentantenhaus musste Einschränkungen für seine Nutzer hinnehmen.

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Wirtschaftliche Folgen und technische Maßnahmen

Die Wirtschaft spürte die Störung unmittelbar, da internationale Börsen und Banken mit den Ausfällen zu kämpfen hatten. In Japan, Australien und Singapur kam es zu verzögerten Finanztransaktionen, wobei auch das japanische Finanzministerium von den technischen Problemen betroffen war. Medienberichte von Nikkei zufolge stiegen Trader in Asien sogar auf Faxmaschinen und Telefone um, um Trades zu melden, da der übliche E-Mail-Verkehr nicht funktionierte. Auch der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage seiner Quartalszahlen.

Microsoft erklärte zuvor, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar war, was jedoch nicht auf einen plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs zurückzuführen war. Der Fokus lag nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten weiter zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Für Anwender kündigte der Softwarekonzern ein ausführlicheres Update an, in dem die Details der Wiederherstellung zentraler Funktionen von Teams und Copilot erklärt werden sollen. Microsoft bestätigte, dass der Datenverkehr schrittweise wieder aufgenommen wurde.