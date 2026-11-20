Microsoft stellt den Aufgabenplaner To Do ein. Privatnutzer erhalten keinen Planner-Nachfolger, die Daten bleiben bis 30. Juni 2027 erhalten und ein Export ist geplant.

Microsoft stellt seinen Aufgabenplaner Microsoft To Do ein. Wer die App für Einkaufslisten, Termine oder Erinnerungen nutzt, muss sich auf einen Wechsel vorbereiten. Besonders betroffen sind Privatnutzer, denn für sie gibt es keinen direkten Nachfolger.

Viele Menschen nutzen Microsoft To Do, um Einkaufszettel abzuhaken, Erinnerungen für den nächsten Tag zu setzen oder Aufgaben für die kommende Woche zu planen. Die Einstellung betrifft diese alltäglichen Funktionen, deshalb lohnt sich ein früher Blick auf die Fristen.

Also read Wer 2027 in den Urlaub fliegt, könnte eine böse Überraschung erleben

Microsoft To Do wird zum 30. Juni 2027 abgeschaltet

Microsoft To Do wird zum 30. Juni 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen. Die gespeicherten Daten werden an diesem Datum allerdings nicht automatisch gelöscht, Nutzer haben also noch Zeit für die Umstellung.

Der wichtigste Haken liegt darin, dass bestehende Aufgaben und Listen nicht automatisch in Microsoft Planner übertragen werden. Nutzer müssen ihre Inhalte selbst sichern und neu ordnen, wenn sie in einer anderen Anwendung weiterarbeiten wollen.

Advertisement

Bei Geschäfts-, Schul- und Unikonten bleiben alte To-Do-Aufgaben bis zum Stichtag über Microsoft Planner erreichbar. Nach dem 30. Juni 2027 können sie dort jedoch nicht mehr angezeigt und bearbeitet werden.

Microsoft will Nutzern vor der Abschaltung eine Exportfunktion bereitstellen. Wie diese genau funktioniert, ist bislang nicht bekannt. Ein Export garantiert zudem nicht, dass sich die Daten anschließend problemlos in eine andere Aufgaben-App importieren lassen.

Warum Microsoft Planner für Privatkunden keine Lösung ist

Microsoft Planner ist für private Microsoft-Konten kein Nachfolger von Microsoft To Do. Das gilt ausdrücklich auch für Kunden von Microsoft 365 Single und Microsoft 365 Family.

Während Geschäftskunden ihre Aufgaben künftig in Planner weiterführen können, fehlt Privatnutzern diese Möglichkeit vollständig. Wer To Do privat verwendet, muss sich deshalb nach einer anderen App umsehen.

Advertisement

Auch für Unternehmen und Organisationen bietet Planner nicht alle Funktionen von To Do. Native Desktop-Apps für Windows und Mac sind als Ersatz nach den vorliegenden Informationen nicht geplant.

Umstellung für Geschäftskunden und nächste Schritte

Geschäftskunden müssen sich ebenfalls auf Änderungen einstellen. Microsoft wird Planner ab Dezember 2026 um eine überarbeitete Ansicht namens 'Meine Aufgaben' erweitern, die den Umstieg erleichtern soll.

Bis zum 30. Juni 2027 bleibt damit Zeit für den Wechsel. Wer wichtige Aufgaben und Listen in Microsoft To Do gespeichert hat, sollte die Umstellung allerdings nicht bis zum letzten Tag aufschieben, damit der Export und der Import in eine neue App ohne Zeitdruck erledigt werden können.