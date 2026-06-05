Microsoft-Tool Scout: Interne Dokumente zeigen aggressive Einführungsstrategie

Microsoft arbeitet an einem neuen KI-Assistenten namens Scout, der tief in Microsoft 365 eingebunden werden soll. Das Tool soll Büroaufgaben selbstständig erledigen und Mitarbeitende im Alltag entlasten. Nun zeigen geleakte Dokumente, dass es intern auch um eine sehr aggressive Einführungsstrategie ging.

Interne Unterlagen aus dem Konzern sorgen für Diskussionen. Microsoft arbeitet an einem neuen KI-Assistenten namens Scout , der tief in Microsoft 365 eingebunden werden soll. Das Tool soll Büroaufgaben selbstständig erledigen und Mitarbeitende im Alltag entlasten.

Nun zeigen geleakte Dokumente, dass es intern auch um eine sehr aggressive Einführungsstrategie ging. Das Ziel ist es, Menschen süchtig zu machen. Scout soll Termine planen, Reisen buchen, Spesen abrechnen und viele weitere Aufgaben eigenständig übernehmen. Dafür benötigt Scout umfangreiche Zugriffsrechte auf E‑Mails, Kalender und andere sensible Unternehmensdaten.

Interne Tests laufen bereits seit März. Die sich auf durchgesickerte interne Dokumente stützen, nutzen mehr als 1.000 Microsoft-Mitarbeiter Scout täglich. Auch Konzernchef Satya Nadella soll dazugehören. Laut internen Auswertungen sorgt das Tool für lange Nutzungszeiten und eine enge emotionale Bindung.

Scout verbreitet sich demnach ohne große interne Werbung von selbst. Diese fast schon natürliche Unwiderstehlichkeit inspiriert offenbar auch die Planer der Einführungsstrategie auf dem Massenmarkt. In geleakten Dokumenten trägt die erste von drei Phasen zur Markteinführung die Überschrift 'Make people addicted' - oder auf Deutsch 'Menschen süchtig machen'. Hinzu kommt ein weiterer kritischer Punkt.

Um Aufgaben wie Spesenabrechnungen oder Flugbuchungen zu erledigen, benötigt Scout weitreichende Zugriffsrechte auf sensible Daten. In den geleakten Papieren werden Sicherheits- und Compliance-Fragen jedoch nur nachrangig behandelt. Mehrere Mitarbeitende äußerten laut Bericht intern Kritik an der Formulierung. Abhängigkeit dürfe kein Entwicklungsziel sein.

Solche Mechanismen seien eher aus sozialen Netzwerken bekannt, die Nutzer möglichst lange halten wollen. Die Diskussion erreichte schließlich auch die Konzernspitze. In einer internen Mitteilung erklärte Nadella, er kenne das Dokument nicht und wisse nicht, wer es verfasst oder geleakt habe. Ziel von Microsoft sei es, Menschen und Unternehmen durch KI zu stärken.

Den Autorinnen oder Autoren des Papiers sowie dem Leaker legte er nahe, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Das Dokument stammt nach Informationen von hochrangigen Microsoft-Managern, darunter Scout-Chef Omar Shahine. Es wurde zwar mithilfe eines KI-Tools erstellt, soll aber vollständig von Menschen geprüft worden sein. Scout gilt zudem als wichtiges Produkt und wurde prominent präsentiert.

Microsoft äußerte sich bislang nicht öffentlich zu den Leaks. Beobachter sehen Parallelen zum Recall-Projekt, das 2024 wegen Datenschutzbedenken stark kritisiert wurde. Auch Scout greift tief in persönliche Daten ein und soll darüber hinaus selbstständig auf Basis der gesammelten Daten handeln. Die Absicht der Macher, einen gewissen Suchtfaktor auszunutzen, könnte ein Makel sein, der nur schwer abzuwaschen ist.

Ob das Tool ohne Vertrauensverlust auf den Massenmarkt kommt, ist offen. Recall konnte die Hürden jedenfalls nie wirklich überwinden





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