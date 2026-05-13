Microsoft is working on an enhanced version of Windows 11 under the internal project name Windows K2. The effort is focused on improvements that users will notice in their daily tasks. The company tests show that Windows 11 is faster by around 40 to 70 percent during the startup of Edge and Outlook. Faster startup means a more user-friendly interaction. While the CPU usage is on a peak at 97%, the boost in speed is limited to a few seconds.

Windows soll schneller werden. Microsoft arbeitet an einer überarbeiteten Version von Windows 11 unter dem internen Projektnamen Windows K2. Die Effizienz wird durch kurze, schnell HAPPENING DELAYumische an die maximale Leistung des Prozessors getrieben.

Das Starten von Anwendungen und Fenstern verläuft flacher, was insbesondere auf schwachen Geräten spürbar ist. Tests zeigen, dass Windows 11 rund 40 bis 70 Prozent schneller wird. Vielmehr soll es auch zu einem höheren RAM- und Grafikbilanz für die Anwendungen führen. Das Update ist noch im Teststadium und muss noch freigegeben werden. Daher bleibt abzuwarten, ob und wann Nutzer tatsächlich davon profitieren werden





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