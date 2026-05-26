Microsoft zeichnet sich ein Einsehen ab: Nutzer können Copilot jetzt einfach entfernen

Microsoft hat eine neue Funktion eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, den KI-Chatbot Copilot einfach aus Windows 11 und Microsoft 365 zu entfernen. Die Funktion ist mit dem April-Update für Windows 11 auf die PCs gelandet und vereinfacht den Vorgang stark. Nutzer müssen jedoch drei Vorbedingungen erfüllen, um die Deinstallation durchzuführen.

Viele Windows-11-Nutzer sind von Microsoft s KI-Chatbot Copilot genervt. Doch jetzt zeichnet sich ein Einsehen des Software-Riesen ab. Ab sofort können Nutzer Copilot einfach aus Windows 11 und Microsoft 365 verbannen.

Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, die App über die Gruppenrichtlinien zu entfernen. Dazu müssen die Nutzer in die Gruppenrichtlinien gehen, dort die Benutzerkonfiguration aufrufen und schließlich die Windows-Komponenten aufrufen. Dort finden sich die Einstellungen für die KI-App. Die Funktion, die App zu entfernen, ist standardmäßig deaktiviert und muss durch einen Doppelklick aktiviert werden.

Nach einem Neustart ist Copilot aus Windows und Microsoft 365 entfernt. Bevor die Deinstallation jedoch greifen kann, müssen laut Funktionsbeschreibung drei Vorbedingungen erfüllt sein. Microsoft 365 Copilot und Copilot müssen auf dem Gerät installiert sein, die Apps dürfen nicht vom Anwender selbst installiert worden sein und sie müssen in den vergangenen 28 Tagen ungenutzt geblieben sein. Wer das zeitliche Limit nicht erfüllt, kann einfach abwarten, bis maximal 28 Tage verstrichen sind, nachdem die Option in der Gruppenrichtlinie aktiviert wurde.

Diese neue Möglichkeit ist mit dem April-Update für Windows 11 auf den PCs gelandet. Bislang waren komplizierte Registry-Änderungen nötig, um zu demselben Ziel zu kommen. Mit der Richtlinienänderung wird der Vorgang jedoch stark vereinfacht. Eine Einschränkung gilt es jedoch zu beachten.

Denn dieser Weg funktioniert nur ab der Pro-Version von Windows 11. Nutzer der Home-Version gehen vorerst leer aus. Wer die Bedingungen jedoch erfüllt, kann mit wenigen Klicks wieder Herr über seinen PC sein





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