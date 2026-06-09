Microsofts Standorterkennung in Teams: Hybrid Arbeit vs. Datenschutzbedenken

Microsoft führt in Teams eine Funktion zur Standorterkennung von Mitarbeitern über WLAN und Unternehmensgeräte ein, um hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen. Während das Unternehmen den Schutz privater Daten betont und Löschfristen nennt, warnen Kritiker vor möglicher Überwachung und mangelnder Entscheidungsfreiheit der Beschäftigten. Gleichzeitig gerät Meta wegen der Erfassung von Tastatur- und Mausdaten für KI-Training unter Druck.

Microsoft führt eine neue Funktion in Teams ein, die den Standort von Mitarbeitern über WLAN und Unternehmensgeräte erkennt, um hybride Arbeit zu erleichtern. Kritiker fürchten jedoch erhöhte Überwachung , während Microsoft versichert, dass nur verwaltete Geräte und Unternehmensinfrastruktur genutzt werden und private Daten unberührt bleiben.

Die Funktion muss von Administratoren freigeschaltet werden und kann durch Opt-in oder Opt-out genutzt werden, wobei Daten nach Arbeitsende gelöscht werden. Trotz dieser Schutzmaßnahmen bleibt die Datenschutzdebatte bestehen, da die Kontrolle oft bei der IT-Abteilung liegt. Parallel steht Meta wegen der Protokollierung von Tastatur- und Mauseingaben für KI-Training in der Kritik, hat aber nach Mitarbeiterprotesten einige Anpassungen vorgenommen





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