Steam auf der Xbox und Multiplayer ohne Gebühren klingen stark. Doch bei Project Helix geraten Microsofts Pläne wegen Kosten und Strategie ins Wanken.

die Runde macht, die Grenzen zwischen Xbox und Gaming-PC weiter aufzuweichen. Doch die KI-bedingte Speicherkrise und die daraus resultierenden steigenden Kosten für entsprechende Hardware-Komponenten könnten dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung machen.

Wie Windows-Central-Redakteur Jez Corden mit Bezugnahme auf interne Quellen berichtet, verfolgte Microsoft für Project Helix ursprünglich ziemlich ambitionierte Pläne. Erste Konzepte sahen ein weitgehend offenes Windows-System vor, bei dem Nutzer zwischen einer klassischen Konsolenoberfläche und einem Windows-Desktop wechseln konnten. Dadurch hätte man dann auch konkurrierende Spieleplattformen wie Steam auf der Konsole installieren und auf die zugehörige Spielebibliothek zugreifen können.

Also read Dank eines Bugs könnt ihr GTA 6 mit 60 FPS spielen, braucht dafür aber eine Xbox

Außerdem soll Microsoft die Abschaffung der Multiplayer-Gebühren geplant haben, die aktuell auf der Xbox anfallen. Denn es wäre Nutzern wohl kaum vermittelbar, dass sie auf demselben Gerät für den Multiplayer eines Konsolenspiels bezahlen müssen, während die PC-Version ohne entsprechende Zusatzkosten auskommt.

Allerdings gerät dieses Konzept bei Microsoft aktuell zunehmend unter Druck. Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma betonte bereits, dass Helix eine Konsole sein soll,Denn normalerweise können Konsolenhersteller einen Teil der Kosten, die für die Hardware anfallen, durch Softwareverkäufe, Lizenzgebühren und Abo-Modelle kompensieren. Verzichtet Microsoft auf Mehrspieler-Gebühren und lässt Steam und konkurrierende Plattformen auf einem offenen PC-ähnlichen System zu, entgehen dem Konzern jene Möglichkeiten zur Subventionierung der eigenen Hardware..

Advertisement

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Mehr dazu in unserer. Der Verkaufspreis für Project Helix steigt also deutlich gegenüber dem Zeitpunkt vor der Speicherkrise, als die ersten Konzepte für die nächste Konsolengeneration bei Microsoft entwickelt wurden.

Zu guter Letzt könnte aber auch Steam selbst für Microsoft zum Problem werden: Internen Microsoft-Analysen zufolge greift ein großer Teil der Nutzer von Xbox Ally auf Steam zurück, sofern Valves Plattform bei dem Spiel ihrer Wahl zur Verfügung steht. Microsoft müsste also auf der eigenen Plattform mit Steam um Softwareumsätze konkurrieren. Corden spekuliert, dass Microsoft deshalb auch verschiedene Varianten einer Xbox Helix auf den Markt bringen könnte, die unterschiedlich offen funktionieren.

Die Multiplayer-Paywall könnte für Xbox-Series-X/S-Nutzer bestehen bleiben und eine Pro-Version der Helix könnte offener sein als das Standardmodell. Möglicherweise beschränkt sich Microsoft aber auch darauf, das Spielen von PC-Spielen auf der neuen Konsole an Xbox-Play-Anywhere-PC-Versionen zu koppeln. Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerMicrosoft hatte offenbar sehr ambitionierte Pläne für die nächste Konsolengeneration.

Doch die Speicherkrise und der Sparkurs des Konzerns bringen die Planung für Project Helix ins Straucheln. Microsoft steht nur noch für rum eiern, statt für irgendeine ersichtliche Strategie. Wenn die jetzt wieder Windows blockieren, nur weil momentan die Hardwarepreise so hoch sind, weiß ich nicht was vorherigen Ankündigungen sollten? Solche Entscheidungen sind ja für die nächsten 8 Jahre entscheidend und da werden sich auch die Hardwarepreise wieder ändern.

Advertisement

Microsoft steht nur noch für rum eiern, statt für irgendeine ersichtliche Strategie. Wenn die jetzt wieder Windows blockieren, nur weil momentan die Hardwarepreise so hoch sind, weiß ich nicht was vorherigen Ankündigungen sollten? Solche Entscheidungen sind ja für die nächsten 8 Jahre entscheidend und da werden sich auch die Hardwarepreise wieder ändern.