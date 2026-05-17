Midfielder Jensen Röhl Scores Debut Goal for Everton

After returning from injury, Jensen Röhl scores his debut goal for Everton in a 1:3 loss against Sunderland.

NEWS TEXT: angekommen. Bei Evertons 1:3-Niederlage gegen Sunderland erzielte der Mittelfeldspieler das zwischenzeitliche 1:0 für die \"Toffees\". Es ist sein Debüt- Tor für seinen Klub. Röhls Treffer in der 43.

Minute: Auf dem rechten Flügel zieht der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler (13 Länderspiele) auf, dribbelt an Sunderlands Reinildo vorbei. Aus 18 Metern schließt Röhl ab, Xhaka fälscht den Ball unhaltbar ab. Die Kugel schlägt im kurzen Eck ein. Röhl dreht zum Jubeln ab, lässt sich von den Everton-Fans feiern.

Dabei stand Röhls Wechsel auf die Insel zunächst unter keinem guten Stern. Erst am Deadline Day schlägt Everton zu, überwies zunächst zwei Millionen Leihgebühr an den Schon nach seinem ersten Einsatz fiel Röhl mehrere Wochen wegen einer Hüftverletzung aus. Später musste er sogar operiert werden, fehlte einen ganzen Monat. Erst Ende Dezember feiert Röhl sein Startelfdebüt für Everton, sitzt in den folgenden Wochen häufig 90 Minuten auf der Bank.

Nach seinem überhaupt erst dritten Startelfeinsatz für Everton (beim 3:3 gegen Man City) sagte Röhl vor zwei Wochen: \"Ich habe viele Spiele von der Bank verfolgt. Es ist wirklich nicht schön, auf der Bank zu sitzen und nicht zu spielen. Aber daraus habe ich so viel Motivation gezogen – aus der Atmosphäre und aus unseren Toren. Ich wollte so gerne auf dem Platz stehen und dieses Gefühl genießen.

\" Und weiter: \"Ich bin hier und lebe meinen Traum. Ich spiele für einen granden Klub in der besten Liga der Welt. \" Die Freude über seinen ersten Treffer für Everton wird trotzdem noch getrübt. Der Ex-Leipziger Brian Brobbey (59.

), Enzo Le Fée (81. ) und Wilson Isidor (90. +1) drehen die Partie für Sunderland





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