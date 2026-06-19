Midsommar: Die Geschichte und Feierlichkeiten des Sommersonnenwende-Festes

Midsommar ist ein traditionelles Fest, das in den skandinavischen und baltischen Ländern seit Jahrhunderten gefeiert wird. Es wird an der Sommersonnenwende begangen und ist ein wichtiger Feiertag in Schweden. Hier erfährt man, wann 2026 Midsommar gefeiert wird, woher der Brauch stammt und wie die Schweden diesem Tag huldigen.

Der Sommer ist da und bringt mit der Sommersonnenwende viele schöne Erlebnisse. Doch die Feierlichkeiten haben eine lange Geschichte und werden nicht nur hierzulande gefeiert.

Insbesondere in den skandinavischen und baltischen Ländern wird Midsommar seit Jahrhunderten ausgiebig zelebriert. Doch was passiert da eigentlich? Wann 2026 Midsommar gefeiert wird, woher der Brauch stammt und wie die Schweden diesem Tag huldigen, erfahren Sie hier. 2026 fällt Midsommar auf Samstag, den 20. Juni 2026.

Doch das muss nicht immer so sein. Denn das Fest orientiert sich an der Sonnenwanderung. An diesem Tag steht die Sonne zur Mittagszeit so hoch über der Nordhalbkugel wie zu keinem anderen Zeitpunkt innerhalb des Jahres. Hierzulande wird häufiger von Midsommar gesprochen, wenn es um die Sommersonnenwende geht.

Doch tatsächlich heißen die Feierlichkeiten hierzulande eigentlich Mittsommerfest. Auch andere Länder haben ihre eigenen Begriffe für dieses jährliche Ereignis. Neben dem deutschen Mittsommerfest und dem schwedischen Midsommar gibt es etwa noch das Sankt Hans in Dänemark und Norwegen, Juhannus in Finnland und das mittsommerliche Fest in Estland. In Schweden wird der eigentliche Mittsommerabend, der traditionell am Freitag vor dem Hauptfest stattfindet, als Midsommarafton bezeichnet.

Der darauffolgende Samstag ist der eigentliche offizielle Feiertag, zelebriert wird Midsommar aber hauptsächlich am Freitagabend. Dabei wird kein Aufwand gescheut, immerhin handelt es sich hierbei um einen der größten Feiertage des Landes. Familien kommen meist auf dem Land zusammen und tanzen, essen, trinken und feiern. Viele Frauen tragen aus alter Tradition heraus einen Blumenkranz auf dem Kopf.

Auch das sogenannte Midsommarstången darf nicht fehlen. Hierbei wird ein Mittsommerbaum aufgestellt, wie es bei uns etwa am 1. Mai mit dem Maibaum getan wird. In Deutschland wird Midsommar in dieser Form nicht gefeiert.

Trotzdem erfreut sich das Fest zunehmender Beliebtheit: Vor allem deutsch-skandinavische Kulturvereine, schwedische Gemeinden und private Veranstalter laden zu Mittsommerfeiern mit Blumenkränzen, Musik, Tanz und typischen Spezialitäten wie Erdbeeren und eingelegtem Hering ein





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