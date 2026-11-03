Bei den US-Midterms entscheiden über die Kontrolle des Kongresses. Wähler sind unzufrieden mit Donald Trumps Wirtschaftspolitik, was die Republikaner unter Druck setzt.

Die Vereinigten Staaten stehen an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer aktuellen politischen Landschaft. Bei den anstehenden Midterms wählen die Amerikaner das gesamte Repräsentantenhaus und Teile des Senat s neu. Für Donald Trump ist diese Wahl der erste große Stimmungstest seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Die Ergebnisse könnten die Dynamik der letzten beiden Amtsjahre nachhaltig verändern.

Die Machtbalance im Kongress gefährdet

Dominik Trump droht ein Präsident ohne Mehrheit im Kongress zu werden, falls die Demokraten zulegen. Aktuell kontrollieren die Republikaner beide Kammern, doch ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus wackelt gewaltig. Holen sich die Demokraten eine oder sogar beide Kammern, könnten sie Trump massiv ausbremsen. Der Präsident riskiert zur "Lame Duck" zu werden, also politisch geschwächt und ohne sichere Mehrheit für seine Vorhaben.

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Offizielle Umfragen sehen die Demokraten mit guten Chancen auf das Repräsentantenhaus. Im Senat ist das Rennen deutlich offener. Um die Mehrheit der Republikaner abzunehmen, benötigen die Demokraten vier zusätzliche Mandate. Entscheidend sind hier besonders enge Rennen in Schlüsselstaaten, über die noch nicht entschieden ist.

Wählerunzufriedenheit treibt die Zahlen nach unten

Laut einer aktuellen CNN-Befragung in den Wahllokalen sind 75 Prozent der Befragten wütend oder unzufrieden mit der Lage in den USA. Diese Werte dürften Donald Trump nicht gefallen. Nur 38 Prozent befürworten seine Amtsführung, während 62 Prozent sie ablehnen. Die wirtschaftliche Lage beschäftigt die Amerikaner am stärksten.

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44 Prozent der Befragten geben an, dass es ihrer Familie finanziell schlechter geht als vor zwei Jahren. Nur 18 Prozent geht es besser und 38 Prozent sehen keine Veränderung. Noch eine brisante Zahl: 88 Prozent machen sich über die gestiegenen Preise Sorgen. 62 Prozent von ihnen sagen, Donald Trumps Politik habe damit mehr zu tun als externe Faktoren.

Weitere Zahlen der CNN-Wählerbefragung zeigen deutliche Unzufriedenheit. 63 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Trump die falschen politischen Prioritäten setzt. Nur 37 Prozent halten seinen Kurs für richtig. Für 43 Prozent der Wähler war die Ablehnung Trumps ein Grund für ihre Stimmabgabe.

Konkrete Rennen im Senat bestimmen das Schicksal

35 der 100 Senatorenposten werden neu vergeben. In Alaska liegt die Demokratin Mary Peltola knapp vor dem republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan. Im Staat Alabama könnte der Demokrat Adam Hamilton für eine Überraschung sorgen, da er zuletzt knapp vor dem republikanischen Senator Roger Marshall lag.

In Ohio versucht der Demokrat Sherrod Brown nach seiner Niederlage 2024 ein Comeback gegen den Republikaner Jon Husted. In Texas liegt der Demokrat James Talarico laut vorliegenden Umfragen vor dem Republikaner Ken Paxton. Erstmals seit Jahrzehnten könnten die Demokraten diesen Staat gewinnen. In North Carolina gilt der demokratische Ex-Gouverneur Roy Cooper gegen den Republikaner Michael Whatley als Favorit.

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Medienberichterstattung und Wahltag-Logistik

Neben dem Repräsentantenhaus wird auch um den Senat erbittert gekämpft. Offiziell will Trump am Tag der Midterms auf öffentliche Auftritte verzichten. Ob es dabei bleibt, hängt davon ab, wie die Republikaner abschneiden und wie schnell Ergebnisse eintrudeln. Große US-Fernsehsender widmen sich bereits der wichtigen Zwischenwahl.

Donald Trump zeigte sich jedoch kritisch gegenüber der Berichterstattung bei Fox News. Er äußerte Wut über Moderatorin Jessica Tarlov und nannte ihre Stimme DUMM WIE EIN STEIN, da sie ihn fertig mache. Seine Konsequenz bestand darin, den Sender zu wechseln, bis diese VERLIERERIN nicht mehr auf Sendung ist.

Die US-Wahlnacht geht in die entscheidende Phase. Um Mitternacht deutscher Zeit schlossen in großen Teilen von Indiana und im Osten Kentuckys die ersten Wahllokale. In anderen Teilen der beiden Bundesstaaten konnten die Amerikaner noch eine Stunde länger wählen. Ab 1 Uhr deutscher Zeit schließen auch in weiteren Bundesstaaten die Wahllokale, darunter Georgia, South Carolina und Virginia.

Es gab zudem Alarme im Bundesstaat Michigan. Ein Wahllokal wurde dort wegen einer Bombendrohung evakuiert. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die wirtschaftlichen Bedenken der Wähler bleiben ein zentraler Faktor für das Endergebnis. 65 Prozent der Befragten geben an, dass Donald Trumps Maßnahmen die wirtschaftliche Lage verschlechtert hätten. Nur 28 Prozent sehen eine Verbesserung.