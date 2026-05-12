Mieses Mai- und Vatertags-Wetter: Kalt und regnerisch

Das nasskalte Wetter, das uns bereits den Wochenstart vermiest hat, wird wohl in den nächsten Tagen nicht besser werden. Die Wetterprognosen sagen weiterhin Regen voraus, und der Feiertag könnte buchstäblich ins Wasser fallen. Gegenüber BILD sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt mit Blick auf Christi Himmelfahrt: "Die Mütter hatten am Muttertag auf jeden Fall das bessere Wetter. Die Väter werden am Donnerstag bei höchstens 12 bis 14 Grad und Schauern unterwegs sein. So richtiges April-Wetter im Mai, auf das wir uns jetzt eine längere Zeit einstellen müssen." Schmunzelnd fügt er an: "Zumindest das Bier muss am Also Diplom-Meteorologe Dominik Jung macht auf BILD-Anfrage wenig Hoffnung auf Sonnenschein: "Am Vatertag werden es wohl nur zwischen 10 und 15 Grad. Vor allem wird’s wechselhaft." Wer also am Donnerstag auf Tour gehen möchte, sollte besser einen Plan B in der Tasche haben: "Gerade in den Mittelgebirgen würde ich das Wetter im Auge behalten."

Es bleibt ungemütlich! Das nasskalte Wetter , das uns bereits den Wochenstart vermiest hat, werden wir wohl in den nächsten Tagen gewöhnen müssen. Denn die Wetter prognosen sagen weiterhin Regen voraus.

Trübe Aussichten also für Ausflüge mit dem Bollerwagen am Vatertag. Der Feiertag könnte buchstäblich ins Wasser fallen. Gegenüber BILD sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt mit Blick auf Christi Himmelfahrt: „Die Mütter hatten am Muttertag auf jeden Fall das bessere Wetter. Die Väter werden am Donnerstag bei höchstens 12 bis 14 Grad und Schauern unterwegs sein.

So richtiges April-Wetter im Mai, auf das wir uns jetzt eine längere Zeit einstellen müssen.

" Schmunzelnd fügt er an: "Zumindest das Bier muss am Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung macht auf BILD-Anfrage wenig Hoffnung auf Sonnenschein: "Am Vatertag werden es wohl nur zwischen 10 und 15 Grad. Vor allem wird’s wechselhaft.

" Wer also am Donnerstag auf Tour gehen möchte, sollte besser einen Plan B in der Tasche haben: "Gerade in den Mittelgebirgen würde ich das Wetter im Auge behalten. " Im Gepäck. "Aus Nordeuropa kamen sehr kalte, arktische Luftmassen zu uns geströmt", erklärt der Wetterexperte. Die Sonne stehe zudem hoch.

Nach seinen Worten ist das „die perfekte Mischung für kräftige auch Donner und Blitze. Die Höchsttemperaturen, die schon jetzt frösteln lassen, liegen laut DWD-Vorhersage nur zwischen 10 und 17 Grad. Und es kommt noch schlimmer: Angekündigt wird ein frischer, teils starker bis stürmischer Wind aus West bis Südwest. Das Wetter am heutigen Dienstag stimmt bereits darauf ein, was da in dieser Woche noch auf uns zukommt: Laut DWD bleibt es „wechselnd bewölkt“.

Gebietsweise seien Schauer, vereinzelt auch Graupelgewitter möglich. Und oberhalb von 700 bis 900 Metern falle sogar Schnee! Die Höchsttemperaturen liegen laut Prognose nur zwischen 8 und 14 Grad, am Oberrhein wenigstens um die 15 Grad. Hinzu kommt „ein mäßiger, teils frischer Nordwestwind, an der Nordsee Sturmböen.

" Mieses Mai- und Vatertags-Wetter also. Die Aussicht von Dr. Brandt: "Erst am Wochenende könnte es wieder langsam besser werden. " Daumen drücken





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