Neue Haus & Grund Studie: Bestandsmieter geben kaum mehr Einkommen für Miete aus. Doch Neuvermietungen und Nebenkosten belasten das Budget stark.

Millionen Deutsche konfrontiert die aktuelle Wohnraumsituation mit steigenden Kosten, doch eine neue Untersuchung von Haus & Grund und empirica liefert ein differenziertes Bild der Marktlage. Die Daten zeigen, dass die Mietbelastung für bestehende Verträge seit 2016 stabil geblieben ist, während Neuvermietungen und laufende Betriebskosten das finanzielle Gleichgewicht der Haushalte zunehmend belasten. Besonders in den Ballungsräumen München und Berlin spüren Wohnsuchende die drastischen Preisunterschiede zwischen Bestand und Neuvermietung deutlich auf ihren Konten.

Stabile Quote bei Bestandsmietern trotz Inflation

Die Studie vergleicht die finanzielle Belastung von Mietern im Jahr 2016 mit dem Stand im Jahr 2025 und stellt fest, dass sich die Quote für die Nettokaltmiete praktisch nicht verändert hat. Ein alleinlebender Haushalt mit einer 50-Quadratmeter-Wohnung gab 2016 rechnerisch 20,4 Prozent seines mittleren Nettoeinkommens für die Kaltmiete aus. Im Jahr 2025 betrug dieser Anteil 20,3 Prozent, was einer minimalen Entlastung entspricht. Auch bei Familien mit einer 90-Quadratmeter-Wohnung bleibt die Belastungsquote nahezu konstant, wobei der Anteil von 14,3 Prozent im Jahr 2016 auf 14,5 Prozent im Jahr 2025 stieg. Dieser scheinbare Luxus entsteht dadurch, dass Einkommen und Mieten im Bestand fast im Gleichschritt gestiegen sind. Die Gehälter bei Singles haben zwischen 2016 und 2025 um 34,4 Prozent zugenommen, während die Mieten um 33,7 Prozent stiegen. Bei Familien kletterten die Einkommen um 37,2 Prozent und die Mieten um 38,8 Prozent. Wer also nicht umzieht, entgeht den massiven Preissprüngen des aktuellen Marktes.

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Neuvermietung treibt Kosten in die Höhe

Für alle, die eine neue Wohnung suchen oder wechseln müssen, sieht die Rechnung hingegen völlig anders aus. Die Angebotsmieten sind in den vergangenen Jahren erheblich stärker gestiegen als die Bestandsmieten oder die Einkommen. Bei Singles gehen für eine online angebotene 50-Quadratmeter-Wohnung im Durchschnitt 27,6 Prozent des Nettoeinkommens für die Kaltmiete drauf. Im Vergleich dazu liegt die Belastung im Bestand nur bei 20,3 Prozent. Bei Familien, die eine neue 90-Quadratmeter-Wohnung anmieten, sinkt die verfügbare Einkommensquote auf 19,7 Prozent der Einnahmen, während Bestandsmieter nur 14,5 Prozent aufwenden müssen. Die Zahlen verdeutlichen, dass der Wechsel in eine neue Wohnung finanziell erheblich teurer ist als der Verbleib im Altbau. Seit 2016 sind die Angebotsmieten für 50-Quadratmeter-Wohnungen um 46,3 Prozent gestiegen. Bei größeren 90-Quadratmeter-Wohnungen liegt der Anstieg sogar bei 50,2 Prozent und übertrifft damit das Wachstum der Bestandsmieten deutlich.

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Regionale Unterschiede und regionale Belastung

Die Untersuchung hat alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands miteinander verglichen, um die regionale Verteilung der Kosten zu analysieren. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind dabei enorm und hängen stark vom spezifischen Wohnort ab. In München müsste ein Single für eine online angebotene 50-Quadratmeter-Wohnung rechnerisch 42,7 Prozent seines Nettoeinkommens aufbringen, was die finanzielle Spielweite erheblich einschränkt. In Berlin liegen die Werte für Neuvermietungen bei 40,8 Prozent des Nettoeinkommens. Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, weist darauf hin, dass sich die Angebotsmieten in Berlin binnen zehn Jahren um fast 70 Prozent erhöht haben. Auch die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete, basierend auf dem Mietspiegel 2024, stieg bis zu den Werten für 2026 um 6,9 Prozent. Werner bestätigt, dass in der täglichen Beratung Mieter häufig mit spürbaren Mieterhöhungen konfrontiert sind und fordert eine wirksame Regulierung, um den Anstieg der Bestandsmieten zu dämpfen und bezahlbaren Wohnraum zu schützen.

Nebenkosten und regulatorische Kritik

Die vorliegende Studie betrachtet ausschließlich die Nettokaltmiete und ignoriert damit die wachsende Last durch Betriebskosten und Energiepreise. Heizung, Strom und andere Brennstoffe waren Ende 2025 54,5 Prozent teurer als Anfang 2016. Diese zusätzliche Belastung wird von den Mietern vollständig getragen und verschärft die tatsächliche finanzielle Situation. Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund Deutschland, kritisiert die aktuelle politische Debatte scharf. Er stellt fest, dass die Regulierung der Nettokaltmiete ins Leere laufe, da sich die Kaltmiete in vielen laufenden Verträgen seit Jahren kaum bewegt habe. Stattdessen seien es vor allem Energiepreise, staatliche Abgaben und Gebühren, die das Wohnen verteuern. Warnecke argumentiert, dass Wer Mieter entlasten will, muss bei der Rechnung, die der Staat schickt, anfangen. Eine Senkung der Stromsteuer für nur ein Jahr reicht nicht, um die Bürgerinnen und Bürger langfristig zu entlasten, da strukturelle Kostenprobleme im Energie- und Abgabensystem bestehen bleiben.