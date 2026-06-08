Mieter und Außenwasserhahn: Welche Rechte und Pflichten bestehen?

Eine Anwältin für Mietrecht erklärt, dass die rechtliche Beurteilung von der Nutzung eines Gartens am Mietshaus und den Regelungen im Mietvertrag abhängt. Es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Mieter den Außenwasserhahn aufdrehen darf.

Ein Mieter darf den Außenwasserhahn aufdrehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Eine Anwältin für Mietrecht erklärt, dass die rechtliche Beurteilung davon abhängt, wie ein Garten am Mietshaus genutzt wird und welche Regelungen im Mietvertrag bestehen.

Voraussetzung ist ein Zwischenzähler, um Gießwasser vom Niederschlag zu trennen. Dies ist wichtig, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden. Wenn der Garten nicht einzelnen Mietern zur Verfügung steht, sondern nur zur Ansicht, können die Kosten auf alle Mieter umgelegt werden. In einem anderen Fall übernimmt ein Mieter die Gartenpflege und trägt die Kosten für das Gießwasser.

Wenn Mieter einen Teil des Gartens vertraglich nutzen, können sie den Außenwasserhahn für die Gartenbewässerung benutzen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen der Mieter verpflichtet ist, den Garten angemessen zu bewässern, um ein Vertrocknen der Pflanzen zu vermeiden





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