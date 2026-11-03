MietSofort: Wohnungssuche kostet 79 Euro - Verbraucherzentrale warnt

Die Plattform MietSofort verlangt laut Geschäftsbedingungen einmalig 79 Euro für die Nutzung. Die Verbraucherzentrale hält den Vertragsschluss für rechtlich problematisch.

Die Wohnungssuche in vielen deutschen Städten ist mühsam, und viele Menschen greifen deshalb auf Online-Angebote zurück. Wer bei der Plattform MietSofort nach einer Wohnung sucht, muss laut den Geschäftsbedingungen einmalig 79 Euro zahlen. Betreiber ist die Subscription Cancel LTD mit Sitz im bulgarischen Varna. Entscheidend ist dabei nicht, ob ein Nutzer tatsächlich eine Wohnung findet.

Die Verbraucherzentrale sieht den Vertragsschluss bei MietSofort kritisch. Nach Einschätzung der Verbraucherschützer ist die Gebühr rechtlich problematisch, weil sie nicht klar genug angezeigt wird.

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Wie das 79-Euro-Modell bei MietSofort funktioniert

Die Gebühr von 79 Euro fällt laut den Geschäftsbedingungen von MietSofort einmalig für die Nutzung des Angebots an. Der Betrag ist unabhängig vom Ergebnis der Suche, sodass auch Nutzer ohne passende Wohnung die volle Summe zahlen müssen. Ein Anspruch auf eine Vermittlung oder einen Mietvertrag ergibt sich aus dem Text nicht.

Die Angaben zur Gebühr stehen nach Darstellung der Verbraucherzentrale ausschließlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer sich auf der Website anmeldet, sieht den Preis also nicht zwingend direkt vor dem Abschluss der Bestellung.

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Kritik der Verbraucherzentrale am Vertragsschluss

Die Verbraucherzentrale argumentiert, dass bei einem kostenpflichtigen Angebot Preis und Leistung unmittelbar vor der Bestellung klar erkennbar sein müssen. Diese Anforderung sieht die Organisation bei MietSofort nicht erfüllt, da die Informationen versteckt in den Vertragsbedingungen stehen.

Auch der Bestellbutton war Gegenstand der Kritik. Dort stand zuvor die Beschriftung 'Zugang freischalten'. Inzwischen wurde die Schaltfläche in 'Kostenpflichtig bestellen' geändert, was nach Darstellung der Verbraucherschützer die Kostenpflicht deutlicher macht. Die Verbraucherzentrale bewertet den Vertragsschluss trotz dieser Änderung weiterhin als rechtlich problematisch.

Was Betroffene bei einer Rechnung über 79 Euro tun sollten

Wer eine Rechnung über 79 Euro von MietSofort erhält, sollte laut Verbraucherzentrale nicht vorschnell zahlen. Betroffene können den behaupteten Vertrag vorsorglich widerrufen, um sich gegen die Forderung abzusichern. Für dieses Vorgehen stellt die Verbraucherzentrale Hamburg ein kostenloses Angebot bereit.

Wichtig ist eine lückenlose Dokumentation. Rechnungen, Mahnungen und E-Mails sollten aufbewahrt werden, ebenso Screenshots der Website und des Bestellvorgangs. Erhalten Betroffene einen Mahnbescheid, müssen sie die darin angegebenen Fristen strikt beachten, um Rechtsnachteile zu vermeiden.