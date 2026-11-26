Erste Verdachtsfälle sollen zur Staatsanwaltschaft. Ab welcher Miethöhe es für Vermieter kritisch wird.

Hamburg geht gegen überhöhte Mieten vor. Die ersten Fälle könnten vor dem Strafgericht landen. Doch ab wann machen sich Vermieter eigentlich strafbar? Hamburg macht Ernst im Kampf gegen Mietwucher: Erstmals seit ihrer Gründung im Juli will die Taskforce „Mietwucher“ Fälle an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Es geht um drei Fällen, bei denen der Verdacht besteht, dass sich Vermieter strafbar gemacht haben könnten. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Martina Koeppen hervor. Seit dem 1. Juli geht die Stadtentwicklungsbehörde mit einem eigens eingerichteten Sachgebiet gegen überhöhte Mieten vor.

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Eine Überschreitung der ortsüblichen Vergleichsmiete um 20 Prozent kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Liegt die Miete 50 Prozent darüber, könnte bereits eine Straftat vorliegen. Wer den Verdacht hat, zu viel für seine Wohnung zu zahlen, kann sich an zwei Online-Portale wenden: den städtischen „Mietenmelder“ und die bundesweit angebotene „Mietwucher-App“ der Linken. Zwischen Anfang September und dem 15.