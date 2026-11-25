Die Kanarischen Inseln verzeichnen einen Rekord bei der Ankunft von Migranten. Regionalpräsident Fernando Clavijo fordert eine Reaktion der EU.

Migranten kommen am 23. November 2026 auf Teneriffa an. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissensind innerhalb eines Tages Tausende Migranten angekommen.

Der spanische Seenotrettungsdienst teilte laut der Nachrichtenagentur AP mit, dass am Dienstag 1990 Menschen auf 15 verschiedenen Booten ankamen. Reuters berichtete unter Berufung auf Daten der Seenotrettung von rund 2100 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Das sei ein neuer Tagesrekord. Der Regionalpräsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, sprach laut AP in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser von einem „historischen Tag“.

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Unter den Ankommenden seien rund 100 Minderjährige gewesen. Dazu gehöre auch ein vier Tage altes Baby, das während der Überfahrt geboren worden sei. Eine Person wurde Reuters zufolge tot aufgefunden. Clavijo forderte angesichts der hohen Zahl an Ankünften eine Reaktion auf EU-Ebene.

Wie Reuters berichtete, bat er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um ein dringendes Treffen.

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„Die Kanarischen Inseln können nicht mehr“, schrieb er auf der Plattform X. „Diese Menschen kommen nach Europa, und es ist nicht fair, dass wir allein auf eine Krise dieser Größenordnung reagieren müssen. “ Die meisten Boote erreichten laut Reuters die Insel El Hierro. Die Insel mit rund 11.400 Einwohnern gilt demnach als einer der wichtigsten europäischen Ankunftsorte für Migranten aus Westafrika. Der Seeweg von Westafrika zu den Kanarischen Inseln zählt dem Bericht zufolge zu den tödlichsten Migrationsrouten der Welt.

Industrie schlägt beim ersten Rohstoffkongress in Berlin Alarm: „Wir können uns auf Deutschland allein nicht mehr verlassen“ Wie AP berichtete, sagte Clavijo, El Hierro könne eine derart große Zahl an Menschen nicht bewältigen. Viele seien erschöpft und in schlechtem Zustand angekommen. Der Regionalpräsident bat demnach andere spanische Regionen um Unterstützung bei der Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger. Reuters zufolge waren bis Ende November 2026 28.103 Migranten auf den Kanarischen Inseln angekommen.

Damit lag die Zahl bereits über dem Gesamtwert des Vorjahres, blieb jedoch unter dem bisherigen Höchststand von 2024. Damals waren laut Reuters insgesamt 46.843 Menschen auf den Archipel gelangt. Reuters zufolge steigt die Zahl der Überfahrten in den Herbstmonaten häufig an, da die Bedingungen auf dem Meer dann oft günstiger sind. Auch AP berichtete, dass ruhige See und saisonale Abfahrten aus Westafrika zu den hohen Ankunftszahlen im November beigetragen hätten.

Die meisten Boote, die am Dienstag ankamen, stammten nach Angaben von Clavijo aus Senegal und Gambia. Laut AP hoffen viele Menschen trotz der Bemühungen der EU, die Migration aus Westafrika einzudämmen, nach ihrer Ausreise Arbeit zu finden und sich ein besseres Leben aufzubauen. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich am Mittwoch zur Migration. Laut Reuters sprach er sich für einen umfassenden europäischen Ansatz aus, der auch eine verstärkte Grenzkontrolle in Zusammenarbeit mit den Behörden Senegals und Gambias umfassen solle.

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Zugleich sagte Sánchez, Spanien müsse legale Wege für Arbeitsmigration schaffen, etwa für Beschäftigte in Branchen wie dem Wohnungsbau, in denen qualifizierte Arbeitskräfte fehlten. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes. Diese App wird nicht mehr unterstützt.

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