El Hierro verzeichnet einen historischen Ansturm von 15.000 Migranten in einem Monat. Die spanische Regierung aktiviert den Notfallplan und fordert EU-Hilfe.

Die Inselgruppe der Kanarischen Inseln ist von einer unprecedented menschlichen Katastrophe betroffen, die die lokalen Strukturen am Rande des Zusammenbruchs brachte. Besonders die kleine Insel El Hierro steht vor einer historischen Herausforderung, da sie innerhalb weniger Wochen eine enorme Anzahl von Ankunftenden zu bewältigen hat. Die lokalen Behörden haben die Situation als nicht mehr beherrschbar eingestuft und um sofortige militärische Unterstützung gebeten.

Die Zahlen, die sich allein am vergangenen Dienstag auf El Hierro ereigneten, übertreffen jegliche vorherigen Erwartungen und Rekorde. Rund 2100 Männer, Frauen und Kinder erreichten die kleine Insel, was den Status eines absoluten Rekordwertes bedeutet. Unter den Neuankömmlingen befand sich auch ein gerade einmal vier Tage altes Baby, das während der gefährlichen Überfahrt von Westafrika auf einem provisorischen Boot zur Welt kam. Dieses traurige Detail unterstreicht die Verzweiflung und die Risiken, die die Menschen auf sich nehmen.

Also read Norwegisches Militär klärt Drogenvorwürfe gegen Kronprinzessin Ingrid Alexandra

Massiver Zustrom überfordert die Inselinfrastruktur

Für die Insel mit nur rund 12.000 ständigen Einwohnern wird die Lage zunehmend dramatisch und humanitär kaum noch haltbar. Laut dem spanischen Onlinemagazin "El Español" sind innerhalb von weniger als einem Monat dort rund 15.000 Menschen angekommen. Diese Zahl übersteigt die gesamte Bevölkerungszahl der Insel bei weitem, was logistische und soziale Folgen unvermeidbar macht. Die lokale Infrastruktur ist dabei völlig überlastet und kann die Basisversorgung nicht mehr gewährleisten.

Regionalpräsident Fernando Clavijo sprach am Dienstag von einem "traurig historischen" Tag in der Geschichte der Region. Seine Warnung war eindeutig und unmissverständlich: Die aktuelle Situation sei "nicht tragbar" und "alles andere als unter Kontrolle". Die Kapazitäten der lokalen Hilfsdienste sind erschöpft, sodass eine eigenständige Bewältigung der Krise durch die Inselregierung nicht mehr möglich ist. Die Spannungen haben ein Niveau erreicht, das sofortige externe Intervention erfordert.

Advertisement

Advertisement

Militärische Unterstützung und medizinische Versorgung

In Reaktion auf die eskalierende Lage hat die Regionalregierung den Notfallplan aktiviert und offiziell Unterstützung der spanischen Militär-Notfalleinheit UME angefordert. Diese Spezialeinheit ist normalerweise bei großen Katastrophen wie Überschwemmungen oder Bränden im Einsatz, ihre Entsendung zeigt jedoch die Schwere der aktuellen humanitären Misere. Die Einheit soll primär den Gesundheitsschutz der Ankömmlinge und der lokalen Bevölkerung sicherstellen.

Laut Fernando Clavijo bestehen derzeit große Schwierigkeiten, die gesundheitliche Sicherheit auf der Insel zu garantieren. Alle Ressourcen und Mittel sind bereits vollständig überlastet, sodass eine weitere Verschlechterung der hygienischen Bedingungen droht. Die UME wird daher benötigt, um sanitäre Einrichtungen zu betreiben, medizinische Erstversorgung zu leisten und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Dies ist ein kritischer Schritt, um eine weitere Eskalation der Krise zu verhindern.

Einschätzung der Lage und internationale Intervention

Die logistischen Herausforderungen sind immens, da die Ankunftswelle nicht abbricht. Allein am Dienstag wurden 14 Flüchtlingsboote in den Hafen von La Restinga begleitet, einem Fischerort, der gerade einmal 673 Einwohner hat. Nach vorläufigen offiziellen Zahlen erreichten 2121 Migranten El Hierro. Die Belastung dieses kleinen Hafens ist somit extrem hoch. Tragischerweise ist eine Person bereits bei der Überfahrt gestorben, was die menschliche Tragödie weiter vertieft.

Um die Situation auf El Hierro zu entlasten, wurden bereits erste Umverteilungsmaßnahmen eingeleitet. Rund 800 Migranten sollten nach Teneriffa gebracht werden, um die Dringlichkeit vor Ort zu mildern. Weitere Personen sollen auf das spanische Festland ausgeflogen werden. Diese Maßnahmen sind jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da die kontinuierlichen Anlandungen die Kapazitäten der weiterführenden Zentren ebenfalls stark belasten.

Advertisement

Advertisement

Forderungen an Brüssel und historische Vergleiche

Fernando Clavijo fordert jetzt unmittelbare Hilfe aus Brüssel und sieht die EU-Kommission in der Pflicht. Er habe ein dringendes Meeting mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt und fordere eine außergewöhnliche und koordinierte Reaktion der Europäischen Union. Die aktuelle Krise wird als eine der schwersten seit Bestehen der common asylum policy angesehen. Eine isolierte Lösung durch Spanien wird als nicht mehr tragbar erachtet.

Die statistische Entwicklung verdeutlicht die extreme Dynamik der Krise. Im gesamten November gab es bislang nur fünf Tage, an denen kein Migrantenboot die Inseln erreichte. Der bisherige Tagesrekord von 1580 Migranten, der am 14. November binnen 24 Stunden auf den Inseln ankamen, wurde bereits nach nur zehn Tagen deutlich übertroffen. Die aktuellen Zahlen liegen nun noch einmal deutlich höher, was die Notwendigkeit einer langfristigen politischen Strategie unterstreicht. Die Weltgemeinschaft steht vor der Aufgabe, diese humanitäre Herausforderung gemeinsam zu bewältigen.