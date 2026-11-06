Migrantenstreik in Halle gegen Rassismus nach AfD-Wahlsieg

Über 100 Geschäfte in Halle schlossen am Donnerstag für sechs Stunden. Händler demonstrieren gegen Rassismus und Ausgrenzung nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt.

Zahlreiche Geschäfte in der zweitgrößten Stadt Sachsen-Anhalt s blieben am Donnerstagvormittag und -mittag geschlossen. Vom Hauptbahnhof bis zum historischen Marktplatz hingen Schilder mit der Aufschrift "Wir haben geschlossen". Von 10 bis 16 Uhr machten migrantische Händler und Gastronomen ihre Läden dicht. Absperrband und Demo-Plakate im Schaufenster kündigten die Aktion an.

Direkter Protest gegen politische Stimmungslage

Über 100 Geschäfte in Halle beteiligten sich an der Sperraktion. Die Organisatoren wollen damit auf die verschlechterte Stimmung nach dem Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aufmerksam machen. Der Streik dient als sichtbares Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Viele Teilnehmer berichten von steigender Unsicherheit in der Bevölkerung.

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Die zentrale Demonstration am Steintor in Halle zog mehr als 300 Teilnehmer an. Dalal Mirzo gehört zu den Organisatorinnen des Migrantenstreiks. Sie betont, dass Diskriminierung und Ausgrenzung in den letzten Wochen und Monaten spürbar zugenommen hätten. Als Mutter einer neun Jahre alten Tochter wünsche sie sich ein sicheres Leben für ihre Familie in Halle.

Personenberichte und wirtschaftliche Hintergründe

Fayad Khaled (50) betreibt den Grill "MC FT". Er ist seit zehn Jahren in Deutschland und zahlt hier seine Steuern. Er beschreibt die Situation als verunsichernd für die migrantische Gemeinschaft. Khaled betont seine Integration und Freundschaft zu Kunden unterschiedlicher Herkunft.

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Mohamed Samer (29) lebt seit drei Jahren in Halle. Er bedient täglich Kunden am Marktplatz. Samer warnt davor, Sachsen-Anhalt zu verlassen, falls sich die Lage weiter verschlechtert. Er hofft, dass die Schließung der Läden den Bürgern den Wert der migrantischen Mitbürger vor Augen führt.

Nicht alle Händler folgten dem Aufruf. Ismo (35) führte sein Geschäft "Sweet4Sweets" weiter. Der Kurde lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland. Er lehnte den Streik ab, weil er seine Anerkennung durch Kunden als gegeben erachtet. Seine Kunden schätzten ihn und müssten nicht für Anerkennung streiken.

Reaktionen der lokalen Bevölkerung

Gisela Bethke (71) besuchte einen geschlossenen türkischen Obstladen. Sie zeigte sich ungläubig und bedauerte die Schließung. Bethke kauft täglich hier Obst und würde traurig sein, wenn die Betreiber die Stadt verlassen. Sie plant, am Nachmittag wiederzukommen, wenn die Geschäfte erneut öffnen.

Studentin Maike (27) unterstützte die Aktion der Händler. Sie fand es gut, dass sichtbar wurde, wie viele Geschäfte dicht wären, ohne diese Vielfalt. Die Studentin erkennt die Bedeutung der migrantischen Händler für das städtische Leben an.

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Die sechsstündige Schließung blieb auf einige Betriebe beschränkt. Der Blumenladen auf dem Boulevard war beispielsweise für diesen Zeitraum geschlossen. Die Aktion verdeutlicht die wirtschaftliche und soziale Verflechtung der Stadt mit der migrantischen Bevölkerung. Teilnehmer fordern mehr Sicherheit und Akzeptanz in der Region.