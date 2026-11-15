Migrationskrise auf den Kanaren: Rekordanzahl von Flüchtlingen erreicht El Hierro

Über 1500 Migranten erreichen die Kanarischen Inseln in wenigen Tagen. Die spanische Regierung reagiert auf den historischen Anstieg mit Notstand und Hilfsmaßnahmen vor Ort.

Die Kanarischen Inseln verzeichnen einen historischen Anstieg der Migrationsströme, der die lokalen Kapazitäten an ihre Grenzen bringt. Staatliche Medien in Spanien, darunter RTVE, berichten über die höchste Tageszahl an angekommenen Migranten seit Beginn der offiziellen Erfassungen. Der Großteil der neuen Ankünfte landete auf der kleinen Insel El Hierro, während auch andere Inseln wie Gran Canaria und Teneriffa betroffen sind. Diese Entwicklung hat die Lage in der Autonomen Region bereits seit Wochen angespannt und führt zu einer massiven Belastung der dortigen Infrastruktur und Hilfsdienste.

Rekordzahlen an neuen Ankünften und Verteilung auf die Inseln

Am vergangenen Samstag trafen allein auf El Hierro dreizehn Boote mit Migranten ein. Bis zum Sonntag folgten mindestens vier weitere Boote, wobei die genaue Zahl der Insassen anfangs noch nicht vollständig bekannt war. Neben den Ankunftsorten auf El Hierro gelangte je ein weiteres Boot nach Gran Canaria und nach Teneriffa. Unter den rund 1500 Neuankömmlingen, die am Samstag dokumentiert wurden, befanden sich nach Berichten von RTVE unter Berufung auf die Behörden auch Kinder. Diese Zahlen übertreffen die bisherige Tageshöchstzahl von 1461 geretteten Menschen, die am 7. November 2020 verzeichnet wurde. Damals konzentrierten sich die Ankünfte hauptsächlich auf Gran Canaria, was die aktuelle Verteilung auf El Hierro als besondere Herausforderung darstellt.

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Spannung auf El Hierro und migrationspolitischer Notstand

Die Situation hat sich auf El Hierro, einer Insel mit nur gut 12.000 Einwohnern, besonders verschärft. Der Migrantenzustrom hält dort bereits seit Wochen an und überlastet die lokale Versorgung. Seit Monatsanfang hatte El Hierro mehr als 9000 Migranten in 91 Booten empfangen. Diese massive und anhaltende Zuwanderung hat die spanische Regierung veranlasst, für die Kanaren bereits einen migrationspolitischen Notstand auszurufen. Die logistische und humanitäre Bewältigung dieser Zahlen erfordert eine sofortige und koordinierte Reaktion der zuständigen Behörden vor Ort sowie eine Unterstützung durch die nationale Ebene.

Forderungen nach schneller Umsetzung von Hilfszusagen

Fernando Clavijo, der Präsident der Kanaren, forderte am Sonntag eine sofortige Umsetzung der mit Madrid vereinbarten Hilfszusagen. Zu den dringenden Maßnahmen gehören zusätzliche Unterbringungsplätze, eine verbesserte medizinische Versorgung für die Neuankömmlinge und schnellere Verlegungen von Migranten auf andere Inseln sowie das spanische Festland. Parallel dazu reiste Ángel Víctor Torres, der Minister für Territorialpolitik, nach El Hierro, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen und die Bedürfnisse vor Ort zu begutachten. Diese direkten Kontakte zwischen regionaler Führung und Ministerium sollen die Dringlichkeit der Situation unterstreichen und die Beschleunigung der Unterstützungsmaßnahmen forcieren.

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Hintergründe der Krise und menschliche Kosten der Überfahrt

Die aktuellen Ereignisse sind Teil eines größeren Trends, der die Kanaren zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa macht. Die Überfahrt über den Atlantik kann, wenn alles gut geht, bis zu einer Woche dauern. Nach Angaben der renommierten, in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Inselgruppe rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas zu erreichen. Die Migranten stammen vor allem aus Regionen, die von sozialen und wirtschaftlichen Krisen geprägt sind, was die Fluchtursachen weiter vertieft.

Entwicklung der Zahlen und Rolle des Senegals

Obwohl die Kanaren unter allen spanischen Regionen die meisten Ankünfte von Migranten verzeichnen, zeigte ein Blick auf die langfristige Entwicklung ein differenziertes Bild. Zwischen Januar und Ende Oktober ging die Anzahl der Ankünfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf insgesamt 13.327 zurück, wie aus Zahlen des spanischen Innenministeriums hervorgeht. Der starke und aktuelle Anstieg der vergangenen Wochen wird von spanischen Medien vor allem auf die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Senegal zurückgeführt. Diese komplexen geopolitischen und ökonomischen Faktoren treiben die Migrationsbewegung weiter an und erfordern eine nachhaltige politische Antwort über die reine Grenzkontrolle hinaus.