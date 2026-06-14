Mika Schroers soll zum FC St. Pauli wechseln

Der Mittelstürmer von Alemannia Aachen soll bald zum FC St. Pauli wechseln. Doch alles hängt von ihm ab. Der 24-Jährige hat sich in der 3. Liga zu einem der besten Stürmer entwickelt und sein Marktwert hat sich in den letzten acht Monaten verdreifacht.

Mika Schroers soll bald zum FC St. Pauli wechseln, doch alles hängt von ihm ab. Der Mittelstürmer von Alemannia Aachen hat sich in der 3.

Liga zu einem der besten Stürmer entwickelt und sein Marktwert hat sich in den letzten acht Monaten verdreifacht. Die Alemannia hat sich eine Kauf-Option für den 24-Jährigen gesichert, aber der Verein hat sich nun entschieden, den Spieler fest von Arminia Bielefeld bis 2029 zu verpflichten. Doch der Stürmer scheint der 3. Liga entwachsen zu sein und mehrere Vereine haben Interesse an ihm gezeigt.

Jetzt soll alles auf ein Duell zwischen Bochum und St. Pauli hinauslaufen. Der 24-Jährige wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet und hat sich in Aachen zu einem der besten Stürmer der Liga entwickelt. Der Marktwert von Schroers hat sich in den letzten acht Monaten von 250.000 auf 750.000 Euro verdreifacht. Die Alemannia hat sich mit ihrem Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, versucht, beim Weiterverkauf größtmöglich zu profitieren.

Zuletzt soll die Ablöse-Vorstellung ein gutes Stück über dem Marktwert gelegen haben





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mika Schroers FC St. Pauli Alemannia Aachen 3. Liga Marktwert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ousmane Dembélé sieht Spanien als einen der größten Herausforderungen für Frankreich in der WeltmeisterschaftDer französische Nationalspieler Ousmane Dembélé sieht die kommende Weltmeisterschaft in Katar als eine Herausforderung für seine Nationalmannschaft und sieht Spanien als einen der größten Herausforderungen. Dembélé sieht Spanien als ein Team mit einem außergewöhnlich starken Kollektiv und vielen hervorragenden Spielern. Er betont, dass sie zu den Favoriten des Turniers gehören und dass sie bei der Weltmeisterschaft eine Mannschaft sein wird, auf die man achten muss. Dembélé betont auch, dass es sowohl für Frankreich als auch für Spanien nicht einfach werden wird, trotz unterschiedlicher Stile. Er sieht die kommende Weltmeisterschaft als eine Chance für seine Nationalmannschaft, um ihre Stärken zu zeigen und zu wachsen.

Read more »

Das Hamburg Journal - Ein wichtiger Teil der Informationslandschaft der StadtDas Hamburg Journal informiert über das öffentliche Geschehen, politische Ereignisse und das kulturelle Leben der Stadt. Leser können sich über aktuelle politische Entwicklungen, kulturelle Ereignisse und andere wichtige Informationen informieren.

Read more »

Demonstrationen, Tempo der Verhandlungen: Iran-Kontakt mit den USA auf der Linie der offenen FjändeIm Kern dieses Geschehens liegen die mehr taktischen/-m Evaluationspunkte der Islamischen Republik Stellung gegenüber den USA; ein Spektrum von Flüchtwegen umfasst die Abteigration von da​n, und wird durch das Gebührenmodell bei den Straßenschleifen [Rechtskräftige] werden in den Land

Read more »

Der Duke von Gloucester und seine Leidenschaft für Flugzeuge beim Trooping the ColourWährend der Balkonauftritt der Royal Family nach der Trooping the Colour Parade alle Blicke nach oben richtet, zeigt der 81-jährige Richard, Duke of Gloucester, besonderes Interesse an den Flugzeugen der Royal Air Force. Der Herzog hatte sich einen Flyer mitgebracht, der alle teilnehmenden Flugzeuge auflistet. Dieser kleine Moment unterstreicht seine persönliche Leidenschaft für die Luftfahrt und könnte im nächsten Jahr zu einer besonderen Verbindung zu Prinz Louis führen, der ebenfalls ein großer Flugzeug-Fan ist.

Read more »