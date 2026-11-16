Preußen Münster: Mika Stuhlmacher steht kurz vor einer Leihe zurück zum SV Meppen. Sportdirektor Jan Uphues reagiert auf die Gerüchte um den Angreifer.

Die Zukunft von Mika Stuhlmacher bei Preußen Münster ist nach der Winterpause nicht gesichert. Der im Sommer vom SV Meppen gewechselte Angreifer kam in der laufenden Saison bislang nur zu drei kurzen Einsätzen in der Dritten Liga. Insgesamt fehlte er in elf Spielen im Kader oder saß nur auf der Bank ohne verwendet zu werden. Diese Situation hat die Diskussion um eine vorzeitige Trennung befeuert.

Kurze Einsatzzeiten und ausbleibende Perspektive

Mika Stuhlmacher hatte bei seinem Wechsel an die Hammer Straße hohe Erwartungen geweisen. Als Leistungsträger beim SV Meppen mit sechundsiebzig Pflichtspieleinsätzen galt er als Stammkraft. Bei Preußen Münster blieb dieser Status jedoch aus. In den Partien gegen den 1. FC Mannheim, den MSV Duisburg und den SC Fortuna Düsseldorf trug er das Trikot jeweils nur für die letzten vier Minuten.

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Offiziell betrug die Spielzeit in den drei Einsätzen nur wenige Minuten. Fünfmal war er nicht im Aufgebot des Vereins. Sechsmal stand er zwar im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Chefcoach Thomas Wörle entschied sich in diesen Szenarien für andere taktische Optionen. Für den vierundzwanzigjährigen Stürmer, der einst einen Meter und neunundsiebzig Zentimeter auf die Waage bringt, bedeutet dies eine kaum nutzbare Pause in seiner Entwicklung.

Rückkehr zu SV Meppen und Vertragslaufzeit

Gerüchte aus dem Emsland deuten darauf hin, dass der SV Meppen bereits intern über eine Rückholaktion nachdenkt. Der Aufsteiger liegt aktuell auf Platz elf und hat achtzehn Punkte. Damit führt die Mannschaft Preußen Münster, das auf Rang vierzehn mit fünfzehn Punkten liegt, um drei Tabellenplätze und Punkte vor.

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Eine Rückkehr zu den Schwarz-Weiß-Grünen würde nicht nur dem Verein helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Für Mika Stuhlmacher selbst wäre es eine Chance, wieder in gewohnter Umgebung Spielpraxis zu sammeln. Der Vertrag beim Verein aus Meppen läuft bis zum Jahr zweiundzwanzigneun.

Reaktion der Vereinsführung und geplante Spiele

Der Sportdirektor von Preußen Münster, Jan Uphues, wollte die Gerüchte über eine Winterleihe nicht direkt kommentieren. Er betonte jedoch, dass der Verein offen für Gespräche sei. Wenn ein Spieler unzufrieden mit seiner Situation sei, werde man sich zusammensetzen, um eine Lösung zu finden.

Bis Weihnachten stehen noch fünf wichtige Partien an. Diese Spiele bieten die Möglichkeit für Mika Stuhlmacher, sich erneut zu präsentieren. Die Gegner sind Hoffenheim II, SC Verl, SpVgg Unterhaching in Regensburg, der SV Meppen und FC Hansa Rostock.

Jean Uphues war an einem Montag auf Dienstreise in Berlin. Er besuchte die Nations League zwischen Deutschland und den Niederlanden im Olympiastadion. Die Einladung ging an Sportdirektoren mit erfolgreich erworbenem Zertifikat. Uphues bestand diesen Lehrgang im Jahr zweiundzwanzig.

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Neuzugang Montell Ndikom im Gespräch

Neben den Diskussionen um den auslaufenden Vertrag von Mika Stuhlmacher rückt ein anderer Spieler in den Fokus. Montell Ndikom ist als Neuzugang bereits etabliert. Der vierundzwanzigjährige Osnabrücker hat sechs Tore in der Liga und eines im Pokal erzielt.

In einem Podcast aus der Bode-Logie erklärte Ndikom, dass der Glaube für ihn eine wichtige Rolle spielt. Er gab zu, früher Anhänger des VfL Osnabrück gewesen zu sein. Heute genieße er jedoch seine Rolle bei Preußen Münster. Die aktuelle Folge des Podcasts ist kostenlos verfügbar und liefert Einblicke in die Denkweise des Offensivspielers.