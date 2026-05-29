Mika Stuhlmacher wechselt zu SC Preußen Münster

Der 23-jährige Fußballer wechselt von SV Meppen zu SC Preußen Münster und wird die erste Sommer-Verpflichtung der Adlerträger sein.

Mika Stuhlmacher , ein 23-jähriger Fußball er, wechselt von Drittliga-Aufsteiger SV Meppen zu SC Preußen Münster. Er ist die erste Sommer-Verpflichtung der Adlerträger für die kommende Saison.

Stuhlmacher hatte bereits seine Zusage gegeben, bevor es klar war, ob die Preußen den Zweitliga-Klassenerhalt schaffen oder nicht. Er bekräftigte, dass er sich seiner Entscheidung sehr früh sicher war. Der gebürtige Hamburger ist ein Großstadtkind, das nach Veränderung gesucht hat. Die Anfrage der Preußen kam genau rechtzeitig.

Stuhlmacher besitzt klare Längenvorteile und ist ein Mittelfeld-Riese. Er wird sich wohl auf die rechte Seite der Außenbahnen konzentrieren, aber kann auch auf der linken Seite spielen. Seine Zusammenarbeit mit seinen ehemaligen Mitspielern Thorben Deters und Leon Tasov war gut, und er freut sich darauf, in einer Mannschaft zu spielen. Stuhlmachers Größe von 1,97 Metern könnte ein Vorteil sein, aber er weiß, dass er seine Beine kontrollieren muss.

Er ist sich sicher, dass seine Größe eine Waffe ist, da er mühelos in Höhen an den Ball kommen kann, die für andere unerreichbar sind. Der neue Trainer Thomas Wörle passt zu Stuhlmachers Art von Fußball, und er ist sicher, dass Wörle die perfekte Entscheidung ist





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