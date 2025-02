Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn: Traumpaar nicht bei der Ski-WM Team-Kombination

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn, das Traumpaar des alpinen Skisports, sollten eigentlich gemeinsam in der neu geschaffenen Team-Kombination bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm an den Start gehen. Doch Shiffrin hatte andere Pläne. Anstatt mit der Comeback-Queen Vonn zu fahren, bildet die 29-Jährige ein Duo mit der Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson.

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn , das Traumpaar des alpinen Ski sports, sollten eigentlich gemeinsam in der neu geschaffenen Team-Kombination bei der Ski -WM in Saalbach-Hinterglemm an den Start gehen. Doch Shiffrin hatte andere Pläne. Anstatt mit der Comeback-Queen Vonn zu fahren, bildet die 29-Jährige ein Duo mit der Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson . Vonn wünschte zwar artig Glück, doch mit einem leicht sarkastischen Unterton.

Shiffrin hatte sich zuvor auf die Team-Kombination vorbereitet, um für den Riesenslalom fit zu sein. Am Montag, zu Beginn der Techniker-Woche bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm - nur ein paar Tage später - die Kehrtwende: Shiffrin sagte ihren Start für den Riesentorlauf ab und nannte mentale Probleme als Grund dafür. Nun ist die 99-fache Weltcupsiegerin allerdings doch bei der Team-Kombination mit von der Partie. Ihre Kameradin wird dabei jedoch nicht Vonn sein, sondern Johnson, langjährige Weggefährtin sowie frisch gebackene Abfahrtsweltmeisterin. Vonn hatte noch auf der Pressekonferenz zum Auftakt der Ski-WM von einem gemeinsamen Auftritt mit Shiffrin geschwärmt: 'Ich würde die Team-Kombi gerne fahren. Das mit Mikaela zu machen, wäre großartig.' Allerdings würde sie auch mit jeder anderen Teamkollegin starten, sollte ein Duo mit Shiffrin nicht zustande kommen. Jetzt ist exakt diese Situation eingetroffen. Venn geht an der Seite der 24-jährigen AJ Hurt für die USA ins Rennen, Shiffrin/Johnson bilden das zweite Team unter der 'Stars and Strips'-Flagge. 'Ich war immer ein Teamplayer und unterstütze meine Mannschaft, egal was passiert. Ich bin nicht überrascht von den Entscheidungen, die getroffen wurden, aber zumindest ist jetzt klar, dass es nicht meine Entscheidung ist. Ich habe das Team immer unterstützt und respektiert, und das wird sich nie ändern. Auf gehts Team USA', postete Vonn auf der Plattform 'X'. Auf Instagram gibt sich der Ski-Superstar allerdings versöhnlicher. 'Go', postete Vonn unter einen Beitrag des US-Ski-Teams, in dem vermeldet wurde, dass Johnson und Shiffrin gemeinsam in der Team-Kombination an den Start gehen werden.beim Slalom in Courchevel relativiert. 'Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis zur WM 100 Prozent fit zu sein', sagte sie im 'ORF' und meinte weiter:Im Kontext zur Entscheidung des US-Teams bleibt die Frage, ob sich Shiffrin jemals ernsthaft Gedanken über einen Auftritt des 'Dream-Teams' mit insgesamt 181 Weltcupsiegen im Zusammenspiel mit Vonn in Saalbach-Hinterglemm gemacht hat. Stattdessen fiebert sie dem Team-Wettbewerb an der Seite von Johnson nun umso mehr entgegen, wie sie auf Instagram deutlich machte. Shiffrin freue sich darauf, mit ihrer früheren Zimmernachbarin und Freundin gemeinsam eine Mannschaft bilden zu können. Für ihre Kollegin hat sie ausschließlich warme Worte übrig. 'Was für eine Reise sie hinter sich hat. Sie kennt die mentalen Herausforderungen dieses Sports besser als jeder andere. Sie hat mit Zähnen und Klauen gekämpft, um hierherzukommen, und jetzt ist sie Weltmeisterin... ihr Weg, ihr Mut und ihre Entschlossenheit haben mich unheimlich inspiriert.





