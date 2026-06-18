Mikail Akar: Ein Unikat des jungen Künstlers wird für den FC-Stiftung versteigert

Der FC versteigert ein Unikat des jungen Künstlers Mikail Akar zu Gunsten der klubeigenen FC-Stiftung. Das rot-weiße Gemälde mit dem FC-Logo zwischen den Domtürmen ist ein Sammlerstück und dürfte das Interesse der Fans schnell wecken.

Köln, der FC und der Dom - auf diesem Kunst werk kommt alles zusammen und jetzt soll es für den guten Zweck über den Tisch gehen.

Der FC versteigert ein Unikat des jungen Künstlers Mikail Akar zu Gunsten der klubeigenen FC-Stiftung. Das rot-weiße Gemälde mit dem FC-Logo zwischen den Domtürmen ist aber nicht irgendein Bild. Durch die Unterschriften der FC-Profis wird es zu einem Sammlerstück und dürfte das Interesse der Fans schnell wecken. Denn nicht nur und die Jungs der letzten Bundesliga-Saison haben sich auf dem Kunstwerk verewigt - auch Ex-Nationalspieler Jonas Hector hat unterschrieben.

Mikail malte schon mit Manuel Neuer. Ersteigern können Kunstliebhaber und FC-Fans das Köln-Bild noch bis zum 28. Juni 2026 über die Auktionsplattform. Der Erlös geht vollständig in die sozialen Projekte der 2009 gegründeten Klub-Stiftung, deren Führung Vize-Präsident Jörg Alvermann übernommen hat und die allein 2024 über 500.000 Euro an Spenden eingenommen hat.

Mikail wurde schon als Mini-Picasso gefeiert, war Deutschlands jüngster Galerist und ist mit seinen 13 Jahren inzwischen längst kein Unbekannter mehr - einer der größten Nachwuchskünstler und abstrakten Maler des Landes. Der Kölner hat mit 4 Jahren angefangen zu malen und schon früh in Galerien rund um den Globus ausgestellt - malte sogar schon live in New York. Seine Werke verkaufen sich längst zu fünfstelligen Summen.

Und auch in der Bundesliga-Szene ist Mikail Akar kein Unbekannter: Er malte sogar schon zusammen mit Weltmeister Manuel Neuer für den guten Zweck. Mikail engagiert sich auch in Köln schon länger für soziale Zwecke und Hilfsprojekte. Jetzt auch zusammen mit der FC-Stiftung. Spannend, wie viel sein Köln-Werk mit den Unterschriften der Bundesliga-Stars am Ende einbringt





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