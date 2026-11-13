Mikail Demirhan erzielt erstes Profi-Tor für Preußen Münster

Mikail Demirhan trifft im Pokalviertelfinale zum 2:0. Der 20-jährige Stürmer überzeugt Trainer Thomas Wörle und festigt seinen Platz im Kader neben Marvin Schulz junior und Leon Tasov.

Preußen Münster hat einen weiteren vielversprechenden Nachwuchsstürmer in die Dritte Liga befördert. Mikail Demirhan, ein 20-jähriger deutsch-türkischer Angreifer, zeigte im Verbandspokal-Viertelfinale gegen den FC Schüren seine erste komplette Partie auf höchstem Niveau. Dabei gelangen ihm nicht nur beeindruckende individuelle Leistungen, sondern auch sein erstes Tor im Profifußball. Die 3:0-Heimsiege gegen den unterklassigen Gegner aus Dortmund markiert einen deutlichen Entwicklungsschritt für das Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.

Demirhan trifft nach Wiederanpfiff zum 2:0

Der entscheidende Moment ereignete sich wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Mikail Demirhan nutzte eine Kopfballchance präzise und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer gelang in der 47. Minute, obwohl der Angreifer selbst angab, dass Kopfbälle nicht seine natürliche Stärke sind. Er äußerte überrascht, dass das Spiel mit dem Kopf so gut funktioniert habe. Kurz darauf hatte er eine weitere Chance auf sein zweites Tor, doch der Gastwart Maximilian Burbaum verhinderte dies knapp mit seinen Fingern in der 58. Minute.

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Trainer lobt Spielintelligenz und Laufbereitschaft

Preußen-Trainer Thomas Wörle zeigte sich nach dem Spiel äußerst angetan von der Performance seines Schützlings. Der 44-Jährige betonte, dass Demirhan trotz mancher Übermotivation ein klares und klassisches Spiel abgeliefert habe. Der gebürtige Hagener überzeugte durch hohe Laufbereitschaft, das Besetzen freier Räume und das Mutmachen zu Eins-gegen-Eins-Situationen. Diese Qualität unterstrich sein Wachstum, obwohl er sich das taktisch anspruchsvolle Spiel gegen eine tief stehende Defensive anfangs mühsam vorstellte.

Konkurrenz durch etablierte Spieler wächst

Neben Demirhan kämpfen weitere Eigengewächse um feste Plätze im Kader. Marvin Schulz junior hat sich mit zehn Einsätzen und drei Toren bereits etabliert. Leon Tasov absolvierte sieben Partien, während Niklas Varelmann als linker Außenstürmer mit elf Startelfeinsätzen von dreizehn möglichen Spielen fest eingebunden ist. Diese Gruppe bildet den Hintergrund, in dem sich die jüngeren Talente behaupten müssen. Die Konkurrenz auf den vorderen Positionen ist somit hoch und erfordert konstante Leistung.

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Herben Rückschlag für Jakob Korte

Ein anderer Nachwuchsspieler, der 23-jährige Jakob Korte, steht aktuell vor großen Hürden. Nachdem er zunächst kaum Berücksichtigung fand, erhielt er im Spiel gegen Großaspach plötzlich die Startelf-Chance. Er überzeugte taktisch beim 2:3-Debakel, konnte den bitteren Verlust aber nicht verhindern. Anschließend erschwerten ihm eine Grippe und eine Rotkarte beim Einsatz für die U23 den Weg zurück in die Mannschaft.

Wiederkehr von Marvin Schulz Senior

Die Situation für Korte verschärft sich zusätzlich durch die Rückkehr von Marvin Schulz senior. Der 31-Jährige meldet sich nach langer Verletzungspause fit und nimmt einen Platz im Angriff ein. Somit muss der technisch versierte Sechser nun am härtesten um seine Anerkennung kämpfen. Trotz dieser Widrigkeiten bleibt Korte eine wichtige Stütze, doch seine Geduld und Ausdauer werden nun auf die Probe gestellt, um dauerhaft im Kader der Adlerträger zu bestehen.