Miroslav Klose setzt auf Kristian Mandic statt auf Mikayil Faye. Der teure Leihspieler braucht mehr Zeit, während der Youngstar bereitsteht.

Eintracht Nürnberg hat seinen neuen Innenverteidiger Mikayil Faye offiziell präsentiert, doch der Einsatz blieb überschaubar. Gegen Eintracht Braunschweig (1:2) feierte der Senegalese sein Club-Debüt, allerdings 121 Tage nach seiner Verpflichtung. Trainer Miroslav Klose (48) gab den Abwehrspieler nur für sechs Minuten in der Schlussphase ein. Damit hat der Weltmeister zwar eine weitere Defensive-Alternative im Kader, doch für die Startelf bleibt der Leihnehmer von Stade Rennes vorerst ausgeschlossen.

Fayes Debüt und strategische Einwechslung

Der 400-Millionen-Mann, der einst bei FC Barcelona eine Ausstiegsklausel in dieser Höhe besaß, durfte endlich an die Seitenlinie treten. Er wurde für den schwachen Styopa Mkrtchyan (23) eingewechselt. In der kurzen verbleibenden Spielzeit konnte Faye keine großen Akzente mehr setzen. Dennoch markiert diese kurze Einsatzzeit einen symbolischen Schritt in der Integration des Neuzugangs in das Kaderkonzept von Eintracht Nürnberg.

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Klose argumentiert mit Trainingsstand und Risiko

Miroslav Klose rechtfertigt die Zurückhaltung mit dem Trainingsfortschritt des Spielers. Klose erklärt, dass Mikayil Faye zwar schon länger mit dem Team trainiere, ihm aber mehr Spielzeit zustehe, bevor er in der Bundesliga eingesetzt wird. Der Trainer warnt davor, den Star-Defensive-Neuzugang nur für drei oder vier Minuten einzubringen, da dies fatal für seine Entwicklung wäre. Er betont, dass Faye im Training nicht so auftritt, dass er zwingend eingesetzt werden muss. Es handle sich vielmehr um einen Prozess, da der Spieler lange pausieren musste.

Rätselhafte Verletzungsgeschichte und fehlende Spielpraxis

Es bleibt ein großes Geheimnis der laufenden Saison, warum Faye im Sommer ohne vorherige Verletzung einen solchen Trainingsrückstand erlitten hat. Nach vier Monaten scheint dieser Rückstand offensichtlich immer noch vorhanden zu sein. Faye hat ein gutes Gefühl mit dem Ball und findet immer Lösungen. Dennoch erkennt Klose an, dass der Abwehrspieler noch ein paar Schritte gehen muss, um auf das erforderliche Niveau zu gelangen. Diese Diskrepanz zwischen theoretischer Qualifikation und aktueller Spielform ist der Hauptgrund für die cautious Herangehensweise des Trainers.

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Kristian Mandic als wahrscheinliche Alternative

Für das kommende Spiel gegen Heidenheim am Freitag um 18.30 Uhr ist davon auszugehen, dass Mikayil Faye weiterhin keine Startelf-Option für Miroslav Klose sein wird. Stattdessen wird wahrscheinlich Kristian Mandic (19) an Faye vorbeiziehen. Der Abwehr-Youngster steht nach seiner überstandenen Innenbandverletzung wieder zur Verfügung. Mandic zeigte beim Heimsieg der U23 gegen die DJK Vilzing (4:1) über 65 Minuten eine konzentrierte Leistung. Dies festigt seine Position in der Defensive vor dem Bundesligisten.

Ausblick auf die weitere Kaderplanung

Die Situation bei Eintracht Nürnberg zeigt, dass teure Neuzugänge nicht sofortige Lösungen für defensive Schwächen bieten. Mikayil Faye benötigt Zeit, um sich an das deutsche Spiel anzupassen und fit zu werden. Während er noch trainiert, muss der Verein auf verfügbare Talente wie Kristian Mandic setzen. Dieser hat in der zweiten Mannschaft bewiesen, dass er die erforderliche Konzentration und technische Basis mitbringt. Die Entscheidung von Miroslav Klose ist somit rein sportlich motiviert und schützt sowohl den Spieler als auch die Mannschaft vor vorzeitiger Überlastung.