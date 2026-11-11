Mike Jensen verläßt die Füchse Berlin vorzeitig zum Saisonende 2027

Füchse Berlin und Torwart Mike Jensen beenden den Vertrag einvernehmlich zum Ende der Spielzeit 2026/27. Der Däne will mehr Spielzeit bei einem neuen Verein erhalten.

Die Füchse Berlin und ihr dänischer Torwart Mike Jensen haben eine vorzeitige Beendigung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Die Trennung ist für das Ende der Saison 2026/27 geplant, obwohl der ursprüngliche Vertrag bis ins Jahr 2028 lief. Jensen, der im Sommer 2025 vom ungarischen Meister Veszprém nach Berlin gewechselt war, wird nun nach einer neuen Herausforderung suchen.

Einvernehmliche Vertragsauflösung im Detail

Dieser Schritt beendet die gemeinsame Ära zwischen dem Bundesligisten und dem zweieinhalb Meter großen Goalie deutlich früher als ursprünglich vorgesehen. Ursprünglich hatte Jensen einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2028 unterschrieben. Nun einigen sich beide Seiten darauf, die Zusammenarbeit bereits zwei Jahre früher zu stoppen. Diese Entscheidung wurde gemeinsam getroffen und basiert auf gegenseitigem Respekt sowie der Erkenntnis, dass die aktuellen Rahmenbedingungen nicht optimal sind.

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Sportdirektor lobt Professionalität des Torwarts

Der Sportdirektor der Füchse Berlin, Uwe Gensheimer, hat die Situation öffentlich kommentiert und dabei große Wertschätzung für Jensen geäußert. Gensheimer betonte, dass er sowohl die menschlichen Qualitäten als auch die sportlichen Fähigkeiten des Torhüters sehr schätze. Er verwies auf offene und ehrliche Gespräche, die zu dem Schluss führten, dass ein Torhüter von Jensens Klasse mehr Einsatzzeit benötigt. Gensheimer hob hervor, dass Jensen sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt habe und mit seiner Qualität überzeugt habe, wenn diese gebraucht wurde. Diese professionelle Haltung verdiene den größten Respekt, weshalb man sich gemeinsam für diesen Weg entschieden habe.

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Jensen sucht mehr Spielzeit hinter David Späth

Mike Jensen selbst bedankte sich bei den Füchsen Berlin für die guten Gespräche während seiner Zeit in der Hauptstadt. Er erklärte klar, dass er gerne Teil dieses Teams wäre, aber sein persönlicher Wunsch darin besteht, wieder mehr auf dem Spielfeld zu stehen. Aktuell ist Jensen hinter David Späth die Nummer zwei im Tor der Berliner und erhält daher nicht die gewünschte Kontinuität. Jensen ist froh, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wurde, auch wenn dies bedeutet, dass die Wege getrennt werden. Bis zur offiziellen Trennung liegt sein voller Fokus darauf, zusammen mit der restlichen Mannschaft alles zu geben.

Ziele und Ausblick für die kommende Zeit

Bis zum Saisonende 2026/27 möchte Jensen weiterhin erfolgreich mit den Fans feiern. Sein Ziel ist es, so viele erfolgreiche Spiele wie möglich mit den Füchsen Berlin zu bestreiten. Diese Phase dient dazu, die aktuelle Situation professionell abzuschließen, während gleichzeitig nach neuen Optionen gesucht wird. Die klare Kommunikation aller Beteiligten zeigt, dass eine faire Trennung im Vordergrund steht. Jensen wird seine Karriere fortsetzen müssen, um seine Ambitionen auf regelmäßige Einsätze in der Bundesliga oder international zu verwirklichen.