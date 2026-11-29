Prinz William hat in Mike Tindall offenbar einen Vertrauten wie einen Bruder gefunden. Was die beiden so eng verbindet.

. Der ehemalige Rugbyspieler soll für den Thronfolger inzwischen beinahe wie ein Bruder sein. Royalexpertin Emily Andrews erklärte dem Magazin sind Eltern von drei Kindern.

Wie vertraut die beiden Männer miteinander umgehen, zeigt auch ihr gemeinsamer Humor. Im Podcast "Seven: Rob Burrow", in demwar von der Offenheit ihres Mannes offenbar wenig begeistert und reagierte mit den Worten: "Oh mein Gott, du steckst so sehr in Schwierigkeiten" – obwohl sie ihren Cousin unlängst selbst im Podcastselbst nahm die Geschichte mit Humor. Bei einem späteren Termin in Leeds wurde er auf den ausgeplauderten Spitznamen angesprochen.

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In der Sendung ", wenn du sagst, dass du keine Spitznamen von irgendjemandem erwähnen wirst, bedeutet das nicht, dass du dann meinen Spitznamen nennen kannst. Das ist nicht fair'", schilderteein enges Verhältnis pflegen, soll der Kontakt des Prinzen zu seinem jüngeren Bruder Harry seit Jahren deutlich abgekühlt sein. WieMike Tindall bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble am 6. Juni 2026Ein harmloser Spaß, der die Royals nahbarer macht.