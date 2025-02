Mike Tindalls Streiche mit Familie sorgen für Lachen

Mike und Zara Tindall sind bekannt für ihre Nähe zur Öffentlichkeit. Der ehemalige Rugby-Profi Mike Tindall gewährte in einem Interview Einblicke in den Familienalltag mit seinen drei Kindern.

Mike und Zara Tindall gelten als die vielleicht nahbarsten Mitglieder der Königsfamilie . Das liegt nicht zuletzt an ihrem Familienalltag mit drei Kinder n, in den sie hin und wieder einen Einblick gewähren. Im Alltag des ehemaligen Rugby-Profis, 43, ist immer etwas los. Mit ihren drei Kinder n Mia, 11, Lena, 6, und Lucas, 3, wird es nie langweilig. Wie es bei ihnen hinter verschlossenen Türen zugeht, verrät der ehemalige Rugby-Profi jetzt in einem Kommentar.

Mike Tindall, 74, gewährte im Editorial einer Sonderausgabe des Beano-Comics zum 45-jährigen Bestehen von 'Bananaman' einen Einblick in seinen Familienalltag. 'Mein Job ist es jetzt, Vater zu sein, und ich liebe es', schrieb er laut 'Hello' darin und scherzte: 'Es ist wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, also spiele ich den Kindern und ihrer Mutter Streiche.' Der einstige Sportler beweist nicht nur bei öffentlichen Terminen regelmäßig seinen Humor, auch in den eigenen vier Wänden sorgt er offenbar für jede Menge Spaß. Sein liebstes Opfer scheint dabei Ehefrau Zara zu sein. 'Ich liebe es, mich zu verstecken und aufzuspringen, um zu erschrecken', so Tindall. 'Am besten funktioniert das bei Mum – sie schreit so laut!' Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. So verwundert es kaum, dass auch Mia, Lena und Lucas nur allzu gerne Faxen machen. 'Der Lieblingsstreich der Kinder ist es, sich unter dem Tisch zu verstecken und den Leuten die Schnürsenkel zusammenzubinden', verrät Mike Tindall über seine Rasselbande. Die fünfköpfige Familie lebt auf der Aston Farm, einem renovierten Bauernhaus mit sieben Schlafzimmern, das direkt neben Prinzessin Annes Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire, Großbritannien, gelegen ist. Ob die Kinder sich ihren frechen Streich wohl auch bei ihrer Großmutter trauen? Bestimmt, immerhin ist sich auch die Princess Royal bekanntermaßen für keinen Spaß zu schade





