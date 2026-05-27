Mike Vrabel: Wird der Patriots-Coach in Zukunft weitere Aktivitäten verpassen?

Der Patriots-Coach Mike Vrabel hat sich professionelle Hilfe gesucht und seine Familie und die Patriots "die bestmögliche Version seiner selbst" gegeben. Er hat seine Entscheidung nicht bereut und konzentriert sich auf den heutigen Tag.

Mike Vrabel hat beim Draft zuletzt Tag drei ausgelassen. Wird der Patriots -Coach in Zukunft weitere Aktivitäten verpassen? Das ließ er tatsächlich offen. Die Patriots haben sich in den vergangenen Monaten eher um die Affäre um Head Coach Mike Vrabel und NFL -Reporterin Dianna Russini gekümmert als um sportliche Angelegenheiten.

Vrabel hatte zuvor öffentlich bekannt gegeben, dass er sich professionelle Hilfe suchen wolle, was am Draft-Wochenende begann. Er wolle seiner Familie und den Patriots "die bestmögliche Version seiner selbst" geben, betonte er. Eine Entscheidung, die er nicht bereut, wie er in einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte. Es war sein erster medialer Kontakt seit dem Draft.

Dabei erklärte er, die Balance zwischen Football und Familie sei "wirklich gut". Mike Vrabel: Man weiß nie, was passieren kann. Außer, dass ich heute mit voller Energie auf dem Platz stehen werde, kann ich nichts versprechen, sagte Vrabel. Und ich meine das so, weil man nie weiß, was passieren kann.

Es kann jederzeit irgendetwas dazwischenkommen. Deshalb konzentriere ich mich erst einmal nur auf den heutigen Tag. Auf die Frage, wie gut es ihm gelungen sei, mögliche Ablenkungen auszublenden, antwortete Vrabel: Wir alle müssen mit Dingen umgehen, die außerhalb dieses Gebäudes passieren. Mein Fokus und vor allem die Begeisterung, die ich für das Coaching empfinde, sind im Moment das Wichtigste. Das hier ist eine großartige Chance.





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