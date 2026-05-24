Mikkel Kirkeskov verlässt die Preußen, kehrt zurück nach Hause

Mikkel Kirkeskov, ein ehemaliger Linksverteidiger der Preußen, hat seine Karriere beendet und seine Karriere beendet. Seine Zeit bei den Preußen ist vorbei, nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde. Er kehrt zurück nach Hause und hofft, einen neuen Arbeitgeber in Dänemark zu finden.

Dänischer Wikinger Mikkel Kirkeskov war nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Kabine eine wichtige Führungsfigur bei den Preußen . Er geht nicht still und leise, sondern mit einem emotionalen Statement.

Das deutlich macht, wie wohl er sich in Münster gefühlt hat... Was eigentlich schon zu vermuten war, ist jetzt amtlich. Auch für Mikkel Kirkeskov (34) ist nach dem Zweitliga-Abstieg die Zeit bei den Preußen vorbei. Zwei Jahre trug der kampfstarke „Dänen-Wikinger“ das Adlertrikot (49 Pflichtspiele), war zwischenzeitlich sogar Vize-Kapitän.

Doch nun wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Weil sich die „Schwarz-Weiß-Grünen“ verjüngen und nach einem neuen Linksverteidiger Ausschau halten wollen. Ein normaler und legitimer Vorgang im Profi-Geschäft. Das weiß auch Kirkeskov, der deshalb keinerlei Groll hegt.

Sondern nur ein wenig seine Trauer teilt. Ein echter Kämpfertyp! Mit viel Einsatz und Leidenschaft – so wie hier gegen Bielefeld Monju Momuluh (r. ) – eroberte Mikkel Kirkeskov (l.

) die Herzen der Preußen-Fans. Und weiter: „Ein großes Dankeschön gilt euch, den Fans. Eure Leidenschaft und Unterstützung – zu Hause wie auswärts – sind wirklich einzigartig. Ihr macht diesen Verein und diese Stadt zu etwas ganz Besonderem.

Danke zudem für die vielen Freundschaften, die ich in Münster und bei Preußen schließen durfte und mitnehmen kann. Diese Zeit und die Menschen hier werden für uns immer etwas Besonderes bleiben. Ich wünsche euch für die Zukunft nur das Beste und hoffe, euch eines Tages wiederzusehen!

“ Kirkeskov (Marktwert: 250.000 Euro), der stolzer Papa von zwei kleinen Söhnen (Isak/4) und Oscar/1) ist, geht zurück in seine Heimat Dänemark. In der Hoffnung, dort einen neuen Arbeitgeber zu finden. Bereits im Winter-Trainingslager in Spanien hatte er Anfang des Jahres im BILD-Interview klargestellt, dass er noch mindestens ein oder zwei Jahre spielen möchte. Der gebürtige Aarhuser damals: „Ich fühle mich fit und habe weiterhin großen Spaß am Fußball.

Wenn das bei den Preußen in der neuen Saison nicht mehr möglich sein sollte, dann irgendwo anders. Noch ist nicht der Zeitpunkt für mein Karriereende gekommen.

“ Fakt aber auch: Obwohl Kirkeskov, der die letzten drei Liga-Spiele wegen eines Außenbandanrisses verpasste, bereits die Koffer gepackt hat, wird er noch – wie alle, die den Klub verlassen (müssen) – einen offiziellen Ausstand bekommen. Ehre, wem Ehre gebührt. Sportdirektor Jan Uphues (38), der ihn schon während seiner Kieler Amtszeit gleich zweimalrescindieren musste, unterstreicht „Wir werden auch künftig den Kontakt zu Mikkel nicht abbrechen lassen. Er – und alle anderen scheidenden Spieler auch – sind in Münster jederzeit willkommen.

“ Unklar dagegen, wie es mit Kapitän Jorrit Hendrix (31) weitergeht. Der Niederländer war sich angeblich schon mit Düsseldorfs Kader-Planer Sven Mislintat (53) über seine Rückkehr an den Rhein und zu Ex-Coach Alexander Ende (46) einig, ehe der Kader-Planer am Samstagabend nach nur dreimonatiger Amtszeit bei Fortuna überraschend gefeuert wurde. Abwarten, ob Nachfolger Samir Arabi (47) die Gespräche mit Hendrix wieder aufnimmt und weiterführt. Oder ob er andere Pläne hat.

Wobei Chefcoach Ende, der sowohl mit Preußen als auch Fortuna runter in die 3. Liga musste, dem Düsseldorfer Chaos offenbar erhalten bleiben soll..





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