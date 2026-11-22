Pfiffe, eine Aufforderung zum Gehen und schließlich ein abgedrehtes Mikrofon: Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln muss die Sitzungsleiterin in der Schlussphase eingreifen.

Pfiffe, eine Aufforderung zum Gehen und schließlich ein abgedrehtes Mikro fon: Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln muss die Sitzungsleiterin in der Schlussphase eingreifen. Köln - Ausgerechnet in der Schlussphase der fast siebenstündigen Mitgliederversammlung des 1.

FC Köln ist es noch einmal laut geworden. Kurz vor dem Ende der Veranstaltung bekannte sich ein Mitglied während der Aussprache zur Satzungsänderung in einem Redebeitrag als Sympathisant der AfD. Daraufhin wurde er von den anwesenden Fans lautstark ausgepfiffen. Sitzungsleiterin Dorothea Zechmann forderte den Mann mehrfach dazu auf, politische Agitation zu unterlassen, und ließ ihm dann das Mikrofon abdrehen.

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"Das ist eine Mitgliederversammlung und kein Parteitag", sagte Zechmann klar. Der Mann weigerte sich zunächst, die Bühne zu verlassen. Erst in Begleitung des Sicherheitspersonals verließ er die Bühne schließlich. FC-Vorstand Jörn Stobbe lobte Zechmann am Ende seiner ersten Mitgliederversammlung als Vorstand für ihren Umgang mit der Situation.

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"Ganz herzlichen Dank, du hast das souverän gemacht. Vor allem auch stressresistent gezeigt, genau, wenn es darauf ankommt, dann dagegengehalten bei dieser komischen Scheiße, das war super", betonte Stobbe. Das AfD-sympathisierende Mitglied hatte sich unter anderem an einer neuen Extremismusklausel in der Satzung der Kölner gestört. Diese ermöglicht es dem FC künftig, im Ernstfall Mitgliedsanträge abzulehnen oder bereits aufgenommene Mitglieder auszuschließen, wenn diese in außergewöhnlicher Weise gegen die Werte des Vereins verstoßen.