Mikroplastik verändert Farbe des Großen Pazifischen Müllstrudels

Norwegische Forscher identifizieren Mikroplastik als Ursache für Farbveränderungen im Nordpazifik. Satellitendaten von 2002 bis 2022 zeigen grüne und blaue Verschiebungen im Great Pacific Garbage Patch.

Ein Forscherteam der Universität Bergen in Norwegen hat neue Hinweise darauf veröffentlicht, dass Mikroplastik die optische Erscheinung der Weltmeere nachhaltig verändern kann. Die Studie konzentriert sich dabei auf den sogenannten Großen Pazifischen Müllstrudel im Nordpazifik, der sich geografisch zwischen der westlichen Küste der USA und den Hawaii-Inseln erstreckt. Analyseergebnisse aus dem Jahr 2022 deuten darauf hin, dass die Satellitenbilder von Meeresbereichen in diesem Raum grüner und blauer erschienen sind als noch vor zwei Jahrzehnten.

Farbveränderung durch Plastikpartikel im Meer

Die Gruppe um die Forscherin Shea Cheatham beschreibt die Verschmutzung der Ozeane durch Mikroplastik als ein Phänomen, das sich mit herkömmlichen Satellitenmethoden nur schwer nachweisen lässt. Als Mikroplastik definieren die Wissenschaftler in ihrer im Fachjournal Communications Earth & Environment veröffentlichten Arbeit Kunststoffteilchen, die einen Durchmesser von weniger als 300 Mikrometer aufweisen. Dieses entspricht einem Wert von drei Zehntelmillimetern und markiert die Untergrenze für die Klassifizierung dieser Partikel.

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Langjährige Beobachtungen per Satellit zeigen, dass sich die optische Erscheinung der Meeresoberfläche durch Mikroplastik-Partikel im oberen Teil der Wassersäule langfristig verändert. Strahlungssimulationen der Forscher bestätigen, dass diese Plastikteilchen die Reflexionen in den blauen und grünen Farbbereichen gängiger Satellitensensoren aufhellen. Dieser Effekt ist insbesondere im Grenzbereich zwischen beiden Farben bei einer Wellenlänge von etwa 490 Nanometern stark ausgeprägt. Die Partikel wirken dabei wie kleine Spiegel, die das einfallende Licht zurück in den Orbit reflektieren.

Untersuchung der Datenquellen und Alternativen

Um diese Hypothese zu überprüfen, nutzten Cheatham und ihre Kollegen drei verschiedene Serien von Satellitenbildern, die einen Zeitraum von 2002 bis 2022 abdecken. Die bildgebenden Daten stammen dabei von drei unterschiedlichen großen Organisationen: der US-Weltraumbehörde NASA, der europäischen Weltraumagentur Esa sowie vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Allerdings wiesen die Datensätze dieser verschiedenen Quellen teils deutliche Abweichungen voneinander auf, was die Auswertung erschwerte und eine sorgfältige Normalisierung der Messwerte erforderte.

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Natürliche Faktoren können ähnliche visuelle Effekte verursachen. Eine Abnahme der Planktonmenge oder eine Verschiebung hin zu kleineren Planktonarten führt dazu, dass das Licht vermehrt an den Wassermolekülen selbst reflektiert wird. Dies kann im Ergebnis zu einer Aufhellung ähnlich derjenigen durch Plastik führen. Die Wissenschaftler simulierten die Farbveränderungen auf den Satellitenbildern daher mit und ohne die Annahme von Mikroplastik als alleinige Ursache, um die natürlichen von den anthropogenen Effekten zu trennen.

Quantisierung der Belastung und ökologische Folgen

Basierend auf diesen komplexen Simulationen kommen die Forscher zum Schluss, dass die beobachteten farblichen Veränderungen mehr als viermal so wahrscheinlich auf Mikroplastik zurückzuführen sind wie auf natürliche Ursachen. Sie gehen daher davon aus, dass Mikroplastik einen deutlichen Anteil an der Farbveränderung im Nordpazifik hat, auch wenn diese Kausalität nicht vollständig wissenschaftlich gesichert ist. Sollte die gefundene Aufhellung ausschließlich auf Mikroplastik zurückgehen, hätte die Konzentration in dem untersuchten Gebiet zwischen 2002 und 2022 um etwa 11 bis 25 Milligramm pro Kubikmeter Wasser zugenommen.

Die Studie betont, dass es weiterer Forschung bedarf, um das Potenzial für die satellitengestützte Überwachung von Mikroplastik-Ansammlungen weiterzuentwickeln. Insbesondere seien Vor-Ort-Messungen der optischen Eigenschaften und der Partikelbeschaffenheit in der gesamten Wassersäule im Bereich des Großen Pazifischen Müllstrudels erforderlich, um die Ergebnisse zu validieren. Die Ausmaße des Müllteppichs sind nicht fest definiert; eine frühere Studie im Journal Scientific Reports aus dem Jahr 2018 ging von einer Fläche von etwa 1,6 Millionen Quadratkilometern aus, was der dreifachen Fläche Frankreichs entspricht.