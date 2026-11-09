Mikroplastik verändert Farbe des Nordpazifiks

Forscher der Universität Bergen zeigen, dass Mikroplastik die Farbe des Nordpazifiks verändert. Satellitendaten belegen signifikante Farbstiche durch Kunststoffpartikel im Great Pacific Garbage Patch.

Die globale Belastung der Ozeane mit Kunststoffabfällen schreitet dramatisch voran, und neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Mikroplastik nicht nur ökologische, sondern auch visuelle Spuren im Meer hinterlässt. Eine norwegische Forschungsgruppe um Shea Cheatham von der Universität Bergen hat belegt, dass Mikroplastik die Farbe des Meeres verändern kann. Die Analyse konzentriert sich auf den sogenannten Großen Pazifischen Müllstrudel, der sich im Nordpazifik zwischen der US-Westküste und den Hawaii-Inseln erstreckt. Satellitendaten aus den Jahren 2002 bis 2022 zeigen, dass Teile dieses Meeresareals grüner und blauer erschienen als vor zwei Jahrzehnten.

Farbveränderungen durch Satellitendaten

Die Wissenschaftler stützten ihre Untersuchung auf drei Serien von Satellitenbildern der US-Weltraumbehörde Nasa, der europäischen Weltraumagentur Esa und des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. In diesen Auftritten wurden Bereiche des Meeresareals im Jahr 2022 deutlich grüner und blauer wahrgenommen als noch 20 Jahre zuvor. Diese Beobachtung führte zu der Hypothese, dass der große Anteil an Mikroplastik die Ursache für die optischen Veränderungen sein könnte. Die Definition von Mikroplastik in dieser Studie umfasst Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter 300 Mikrometer, was tausendstel Millimetern entspricht. Die Schwierigkeit besteht darin, dass solche Verschmutzungen per Satellit schwer nachzuweisen sind, da natürliche Prozesse ähnliche Effekte erzeugen können.

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Simulationen und optische Effekte

Durch langjährige Satellitenmessungen ist bekannt, dass Mikroplastik-Partikel im oberen Teil der Wassersäule die optische Erscheinung des Meeres langfristig ändern können. Strahlungssimulationen ergaben, dass Mikroplastik-Partikel die Reflexionen insbesondere in den blauen und grünen Farbbereichen gängiger Satellitensensoren aufhellen. Dies gilt vor allem für den Grenzbereich zwischen beiden Farben, also die Wellenlänge um 490 Nanometer. Allerdings kann eine solche Aufhellung auch entstehen, wenn im Wasser die Menge an Plankton abnimmt oder kleinere Planktonarten stärker dominieren. In solchen Fällen wird das Licht vermehrt an den Wassermolekülen reflektiert, was zu ähnlichen Farbverschiebungen führt wie durch Plastikpartikel.

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Statistische Wahrscheinlichkeit der Ursachen

Um die natürlichen von den anthropogenen Ursachen zu unterscheiden, simulierten die Wissenschaftler die Farbveränderungen auf den Satellitenbildern mit und ohne Mikroplastik als Ursache. Auf der Basis solcher Simulationen kommen Cheatham und seine Kollegen zu dem Schluss, dass die farblichen Veränderungen mehr als viermal so wahrscheinlich auf Mikroplastik zurückgehen wie auf natürliche Ursachen. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass Mikroplastik einen deutlichen Anteil an der Farbveränderung im Nordpazifik hat. Gesichert ist dies jedoch nicht vollständig, weshalb weitere Vor-Ort-Messungen der optischen Eigenschaften und der Partikelbeschaffenheit in der gesamten Wassersäule im Bereich des Großen Pazifischen Müllstrudels erforderlich sind. Sollte die Aufhellung ausschließlich auf Mikroplastik zurückgehen, hätte die Konzentration in dem Gebiet zwischen 2002 und 2022 um etwa 11 bis 25 Milligramm pro Kubikmeter Wasser zugenommen.

Konsequenzen für die Meeresüberwachung

Die Studie würde die Möglichkeit eröffnen, die Mikroplastik-Belastung eines Meeresareals vom All aus anhand der Farbe abzuschätzen, falls die Farbveränderungen primär durch Kunststoff verursacht werden. Die Ausmaße des Müllteppichs sind nicht fest definiert, doch eine Studie im Jahr 2018 im Fachjournal Scientific Reports kam zu dem Schluss, dass die Fläche der Plastiksuppe etwa 1,6 Millionen Quadratkilometer groß ist. Das entspricht der dreifachen Fläche Frankreichs. Es bedarf weiterer Forschung, um das Potenzial für die satellitengestützte Überwachung von Mikroplastik-Ansammlungen und deren Einfluss auf die Meeresökologie weiterzuentwickeln sowie die aktuellen Ergebnisse zu validieren. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Communications Earth & Environment veröffentlicht.