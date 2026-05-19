Mikrowelle - welche Geräte eignen sich für was, Kauf-Tipps und Produkttests

Der ntv Produkt-Check vergleicht fünf beliebte Mikrowellenthermostate, um den Benutzer zu unterstützen, den optimalen Kauf für seine Bedürfnisse zu tätigen. Er teilt die Vorzüge und Unterschiede zwischen den Geräten und umfasst Kauf- und Zubehörtipps.

Nochmal schnell das Essen von gestern aufwärmen? Die Mikrowelle macht's möglich, und viele der kompakten Öfchen können heute sogar noch viel mehr. Welches Gerät sich für was eignet - der ntv Produkt-Check vergleicht fünf beliebte Modelle.

Mitte der 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts baute der US-Ingenieur Percy Spencer den ersten Vorläufer der Mikrowelle, wie wir sie heute kennen - der Beginn einer echten Erfolgsgeschichte. Heute setzen Millionen Haushalte auf die kleinen Geräte mit enormer Power. Was es beim Kauf zu beachten gilt. : Für den Hausgebrauch reichen in der Regel Modelle mit 700 bis 900 Watt, für Grill- oder Heißluftfunktionen wird in der Regel mehr Power benötigt.

Das Volumen sollte zum alltäglichen Konsum passen. Für Singles oder kleine Haushalte reichen meist 17 bis 20 Liter, Familien fahren mit 23 bis 25 Litern besser. Entscheidend ist die effektive Nutzfläche - manchmal ist ein eigentlich großer Innenraum tatsächlich weniger nutzbar





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Haushalt Mikrowälle Kauf-Tipps Produktchecks Kombigeräte Grill- Und Heißluftfunktionen

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